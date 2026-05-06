«Επιστρέφει» η Κέιτ Μίντλετον: Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η πριγκίπισσα τονίζει τη σημασία της πρώιμης παιδικής ηλικίας για τη διαμόρφωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που επηρεάζουν τη μελλοντική υγεία και ευτυχία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Kέιτ Μίντλετον θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά από τρεισήμισι χρόνια την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο πλαίσιο του έργου που προωθεί για μικρά παιδιά. Το ταξιδι της αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επιστροφή της στα καθήκοντά της μετά από μια σειρά προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης καρκίνου και της χημειοθεραπείας στην οποία υπέστη.

Η 44χρονη Κέιτ δεν έχει ταξιδέψει με επίσημο ρόλο στο εξωτερικό από τότε που συνόδευσε τον σύζυγό της Πρίγκιπα Γουίλιαμ στη Βοστώνη για τα βραβεία Earthshot τον Δεκέμβριο του 2022. Η τελευταία της ατομική επίσκεψη ήταν στη Δανία τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Τον Ιανουάριο του 2024, εισήχθη στο νοσοκομείο για σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος απαιτούσε μια προληπτική χημειοθεραπεία και είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει για λίγο τα δημόσια καθήκοντα.

Παρόλο που η μέλλουσα βασίλισσα ξεκίνησε μια αργή και μετρημένη επιστροφή στο κοινό εννέα μήνες αργότερα, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν επίσημα σε ύφεση τον Ιανουάριο του 2025, δεν είχε ταξιδέψει ακόμη στο εξωτερικό για δουλειά. Την επόμενη Τετάρτη, ωστόσο, η πριγκίπισσα θα πετάξει στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια στη βόρεια Ιταλία για μια διήμερη επίσκεψη εργασίας με το Βασιλικό Κέντρο Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο ίδρυσε το 2021 και το έχει χαρακτηρίσει ως «έργο ζωής» της.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επιστρέψει στα διεθνή ταξίδια, προσθέτοντας: «Η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να διερευνήσει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών».

Η «Προσέγγιση Ρέτζιο Εμίλια» στην προσχολική εκπαίδευση είναι μια παγκοσμίου φήμης πρωτοβουλία, που εισήχθη λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ανατροφή και τη διδασκαλία μικρών παιδιών. Δίνει έμφαση στην πειραματική μάθηση με επικεφαλής τα παιδιά μέσω σχέσεων, συνεργασίας και εκφράσεων όπως η τέχνη, το δράμα και οι κινήσεις, με τον φυσικό κόσμο να θεωρείται ο «τρίτος δάσκαλος».

Η Κέιτ «ήθελε να το δει από κοντά εδώ και αρκετό καιρό», καθώς αξιοποιεί δύο από τα μεγαλύτερα πάθη της: την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας και τον φυσικό κόσμο. Το ταξίδι στην Ιταλία σηματοδοτεί ένα καθοριστικό «νέο ορόσημο» για το έργο της πριγκίπισσας με το Κέντρο και εγκαινιάζει νέες παγκόσμιες φιλοδοξίες τόσο για την ίδια όσο και για την ομάδα της.

Σήμερα, θα τονίσει αυτό το έργο καθώς λανσάρει έναν νέο πρόγραμμα για όλους όσοι εργάζονται με βρέφη, μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους στο Ανατολικό Λονδίνο. Το «Βασικά στοιχεία για τη ζωή: Ένας οδηγός για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη» έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την κατανόηση σε όλο το σύστημα των πρώτων χρόνων σχετικά με το γιατί η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη έχει τόσο μεγάλη σημασία και πώς αυτές οι δεξιότητες αρχίζουν να διαμορφώνονται από τους πρώτους μήνες της ζωής.

Η πριγκίπισσα θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου για να συναντήσει οικογένειες, ερευνητές και φοιτητές, μαζί με ηγέτες στην εκπαίδευση από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον πρόλογο του νέου της εγχειρήματος, η Πριγκίπισσα γράφει: «Σε έναν κόσμο που μοιάζει ολοένα και πιο αφηρημένος, κατακερματισμένος και ψηφιακός... είναι πιο σημαντικό από ποτέ να επενδύσουμε σε αυτό που πραγματικά μας βοηθά να ευδοκιμήσουμε: την ανθρώπινη σύνδεση».

Τονίζει ότι μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ο εγκέφαλος ενός παιδιού έχει φτάσει στο 90% του μεγέθους του ως ενήλικας, καθιστώντας την πρώιμη παιδική ηλικία ένα κρίσιμο παράθυρο για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν το θεμέλιο της ενήλικης ζωής. Προσθέτει: «Ενώ η κοινωνία μας συχνά επικεντρώνεται σε ακαδημαϊκά ή σωματικά ορόσημα, η έρευνα δείχνει σταθερά ότι οι πρώτες μας σχέσεις, εμπειρίες και περιβάλλοντα είναι αυτά που θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική μας υγεία και ευτυχία»