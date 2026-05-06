«Επιστρέφει» η Κέιτ Μίντλετον: Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία καθώς επιστρέφει στα καθήκοντά πλήρους απασχόλησης, μετά την περιπέτεια της υγείας της

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Επιστρέφει» η Κέιτ Μίντλετον: Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

ΕΡΑ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κέιτ Μίντλετον θα πραγματοποιήσει το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από τρεισήμισι χρόνια, επισκεπτόμενη την Ιταλία για εργασίες σχετικές με την πρώιμη παιδική ηλικία.
  • Η πριγκίπισσα επιστρέφει στα πλήρη καθήκοντά της μετά από διάγνωση καρκίνου και χημειοθεραπεία, με επιβεβαίωση ύφεσης τον Ιανουάριο του 2025.
  • Το ταξίδι στην Ιταλία σχετίζεται με το Βασιλικό Κέντρο Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο έχει ιδρύσει και χαρακτηρίζει ως «έργο ζωής» της.
  • Η Κέιτ θα προωθήσει το πρόγραμμα «Βασικά στοιχεία για τη ζωή» που υποστηρίζει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη βρεφών και μικρών παιδιών στο Ανατολικό Λονδίνο.
  • Η πριγκίπισσα τονίζει τη σημασία της πρώιμης παιδικής ηλικίας για τη διαμόρφωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που επηρεάζουν τη μελλοντική υγεία και ευτυχία.
Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Kέιτ Μίντλετον θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά από τρεισήμισι χρόνια την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο πλαίσιο του έργου που προωθεί για μικρά παιδιά. Το ταξιδι της αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επιστροφή της στα καθήκοντά της μετά από μια σειρά προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης καρκίνου και της χημειοθεραπείας στην οποία υπέστη.

Η 44χρονη Κέιτ δεν έχει ταξιδέψει με επίσημο ρόλο στο εξωτερικό από τότε που συνόδευσε τον σύζυγό της Πρίγκιπα Γουίλιαμ στη Βοστώνη για τα βραβεία Earthshot τον Δεκέμβριο του 2022. Η τελευταία της ατομική επίσκεψη ήταν στη Δανία τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Τον Ιανουάριο του 2024, εισήχθη στο νοσοκομείο για σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος απαιτούσε μια προληπτική χημειοθεραπεία και είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει για λίγο τα δημόσια καθήκοντα.

Παρόλο που η μέλλουσα βασίλισσα ξεκίνησε μια αργή και μετρημένη επιστροφή στο κοινό εννέα μήνες αργότερα, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν επίσημα σε ύφεση τον Ιανουάριο του 2025, δεν είχε ταξιδέψει ακόμη στο εξωτερικό για δουλειά. Την επόμενη Τετάρτη, ωστόσο, η πριγκίπισσα θα πετάξει στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια στη βόρεια Ιταλία για μια διήμερη επίσκεψη εργασίας με το Βασιλικό Κέντρο Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο ίδρυσε το 2021 και το έχει χαρακτηρίσει ως «έργο ζωής» της.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επιστρέψει στα διεθνή ταξίδια, προσθέτοντας: «Η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να διερευνήσει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών».

Η «Προσέγγιση Ρέτζιο Εμίλια» στην προσχολική εκπαίδευση είναι μια παγκοσμίου φήμης πρωτοβουλία, που εισήχθη λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ανατροφή και τη διδασκαλία μικρών παιδιών. Δίνει έμφαση στην πειραματική μάθηση με επικεφαλής τα παιδιά μέσω σχέσεων, συνεργασίας και εκφράσεων όπως η τέχνη, το δράμα και οι κινήσεις, με τον φυσικό κόσμο να θεωρείται ο «τρίτος δάσκαλος».

Η Κέιτ «ήθελε να το δει από κοντά εδώ και αρκετό καιρό», καθώς αξιοποιεί δύο από τα μεγαλύτερα πάθη της: την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας και τον φυσικό κόσμο. Το ταξίδι στην Ιταλία σηματοδοτεί ένα καθοριστικό «νέο ορόσημο» για το έργο της πριγκίπισσας με το Κέντρο και εγκαινιάζει νέες παγκόσμιες φιλοδοξίες τόσο για την ίδια όσο και για την ομάδα της.

Σήμερα, θα τονίσει αυτό το έργο καθώς λανσάρει έναν νέο πρόγραμμα για όλους όσοι εργάζονται με βρέφη, μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους στο Ανατολικό Λονδίνο. Το «Βασικά στοιχεία για τη ζωή: Ένας οδηγός για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη» έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την κατανόηση σε όλο το σύστημα των πρώτων χρόνων σχετικά με το γιατί η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη έχει τόσο μεγάλη σημασία και πώς αυτές οι δεξιότητες αρχίζουν να διαμορφώνονται από τους πρώτους μήνες της ζωής.

Η πριγκίπισσα θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου για να συναντήσει οικογένειες, ερευνητές και φοιτητές, μαζί με ηγέτες στην εκπαίδευση από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον πρόλογο του νέου της εγχειρήματος, η Πριγκίπισσα γράφει: «Σε έναν κόσμο που μοιάζει ολοένα και πιο αφηρημένος, κατακερματισμένος και ψηφιακός... είναι πιο σημαντικό από ποτέ να επενδύσουμε σε αυτό που πραγματικά μας βοηθά να ευδοκιμήσουμε: την ανθρώπινη σύνδεση».

Τονίζει ότι μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ο εγκέφαλος ενός παιδιού έχει φτάσει στο 90% του μεγέθους του ως ενήλικας, καθιστώντας την πρώιμη παιδική ηλικία ένα κρίσιμο παράθυρο για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν το θεμέλιο της ενήλικης ζωής. Προσθέτει: «Ενώ η κοινωνία μας συχνά επικεντρώνεται σε ακαδημαϊκά ή σωματικά ορόσημα, η έρευνα δείχνει σταθερά ότι οι πρώτες μας σχέσεις, εμπειρίες και περιβάλλοντα είναι αυτά που θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική μας υγεία και ευτυχία»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι 55χρονο σε πυλωτή και συνελήφθη τρεις μήνες μετά

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καθαρό καλοκαίρι» τις επόμενες ημέρες από τη βόρεια Αφρική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

09:13WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ξαναγράφουν την ανθρώπινη ιστορία με μια πρόσφατη πρωτοποριακή ανακάλυψη DNA

09:10ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Γιατί ο Τραμπ αναστέλλει την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ - Ξαναρχίζει ο πόλεμος στο Ιράν;

09:10TRAVEL

Οι Μικρές Κυκλάδες στο προσκήνιο του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού​​​​​​​​​​​​​​

09:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροκίνητρα για brain gain και εργασία στο Δημόσιο

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρία tips για το TikTok που ίσως δε γνωρίζεις

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας Κηφισιά: Είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση, δούλευε παράνομα σε επιχείρηση, δεν είχε δίπλωμα αλλά είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκέψεις για νέο Fuel Pass - Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ενεργειακή κρίση

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Επιστρέφει» η Κέιτ Μίντλετον: Στην Ιταλία το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα στον Κηφισό με τέσσερα οχήματα

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατηγορεί τον Πάπα ότι «θέτει σε κίνδυνο τους Καθολικούς» με τη στάση του απέναντι στο Ιράν

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Duesenberg που οδηγούσε ο Sammy Davis Jr. πάει για πολλά εκατομμύρια

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός βόρεια της Άνδρου: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο-Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός βόρεια της Άνδρου: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο-Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας Κηφισιά: Είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση, δούλευε παράνομα σε επιχείρηση, δεν είχε δίπλωμα αλλά είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ