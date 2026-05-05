Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

Το μοιραίο καρτέρι, οι πυροβολισμοί και η αιτία του εγκλήματος στην Κρήτη

Μίλτος Τσεκούρας

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
2'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Ο 54χρονος δράστης δολοφόνησε τον 20χρονο πισώπλατα με τέσσερις πυροβολισμούς σε ενέδρα εκδίκησης στην Κρήτη.
  • Η δολοφονία συνδέεται με τροχαίο του Νοεμβρίου 2023, στο οποίο ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό για τον θάνατο του 17χρονου γιου του.
  • Το θύμα ζούσε υπό συνεχή απειλή και είχε υποβάλει μήνυση κατά του δράστη πριν το έγκλημα.
  • Ο δράστης παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε την πράξη του μετά τη δολοφονία.
  • Η μητέρα του θύματος βρέθηκε στο σημείο και εκφράστηκε με σπαραγμό μπροστά στο νεκρό παιδί της.
Snapshot powered by AI

Η απόλυτη φρίκη της δολοφονίας του 20χρονου στην Κρήτη έχει καταγραφεί μέσα από ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι καταιγιστικοί ήχοι των πυροβολισμών, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μαρτυρούν το μένος του δράστη και τις τελευταίες δραματικές στιγμές του 20χρονου θύματος.

Η αιτία πίσω από το άγριο έγκλημα κρύβεται στο παρελθόν και συγκεκριμένα σε τροχαίο που είχε συγκλονίσει την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου τον Νοέμβριο του 2023. Ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, θεωρούσε τον νεαρό αποκλειστικά υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του στο συγκεκριμένο δυστύχημα.

Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ προκύπτει πως ο άτυχος 20χρονος ζούσε τον τελευταίο καιρό υπό το καθεστώς συνεχούς τρόμου. Ο δράστης τον είχε μετατρέψει σε στόχο, εκτοξεύοντας διαρκώς απειλές εναντίον του. Η κατάσταση, μάλιστα, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, που το θύμα αναγκάστηκε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος του 54χρονου.

Το μοιραίο απόγευμα, το σχέδιο εκδίκησης μπήκε σε εφαρμογή. Ο πατέρας του 17χρονου φέρεται να έστησε ενέδρα στον νεαρό, μπλοκάροντας τον δρόμο του με το αυτοκίνητό του. Συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο, ο 20χρονος προσπάθησε απεγνωσμένα να ξεφύγει, τρέχοντας μακριά από το σημείο.

Ήταν η στιγμή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Ο 54χρονος σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον νεαρό πισώπλατα τέσσερις φορές. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου, δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή. Λίγο αργότερα, ο δράστης πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, παραδίδοντας το όπλο και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την πράξη του.

Η τραγωδία, ωστόσο, κορυφώθηκε όταν στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η μητέρα του θύματος. Η εικόνα του παιδιού της, πεσμένου στο οδόστρωμα, χωρίς ίχνος ζωής, γράφτηκε με τα πιο μελανά χρώματα. Ο απεγνωσμένος σπαραγμός της, τη στιγμή που αντίκριζε το παιδί της νεκρό, αποτελεί τον πιο τραγικό επίλογο αυτής της αιματηρής ιστορίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα έστειλε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Κοπάδι από πρόβατα έκανε «κατάληψη» σε γήπεδο ποδοσφαίρου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η «επιθετική φάση» της επιχείρησης στο Ιράν έχει τελειώσει

23:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Μπακογιάννη κατά Δούκα για ηλεκτρικά πατίνια: «Η αδράνεια είναι επιλογή εις βάρος της πόλης»

23:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη σε αγωνία: Κρίσιμη σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

23:26LIFESTYLE

Οι Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues» στις 10 Ιουλίου - Βίντεο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να μεγαλώσετε ένα παιδί με αυτοπεποίθηση - Ανακαλύψτε το σιωπηλό μυστικό της φροϋδικής ανατροφής

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

23:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πέμπτο σερί Euroleague Final Four και 15ο στην ιστορία του – Το πρώτο του στην Ελλάδα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι «γυμνάζεται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα» - Χόρεψε σε ρυθμούς «YMCA»

22:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (7/5)

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο Ρέθυμνο – Η παραγγελία δεν έφτασε ποτέ

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Έκανε το χρέος του κι έκλεισε θέση για το Final Four της Euroleague

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος σε λεωφορείο: 47χρονος βρέθηκε νεκρός στο δρομολόγιο Αθήνα–Πάργα

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμιράτων - Τι συζήτησαν και τι υπέγραψαν

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: LIVE ο ημιτελικός του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μαχητικός παπα-Τσάκαλος

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος σε λεωφορείο: 47χρονος βρέθηκε νεκρός στο δρομολόγιο Αθήνα–Πάργα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου - Τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: LIVE ο ημιτελικός του Champions League

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η «επιθετική φάση» της επιχείρησης στο Ιράν έχει τελειώσει

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να μεγαλώσετε ένα παιδί με αυτοπεποίθηση - Ανακαλύψτε το σιωπηλό μυστικό της φροϋδικής ανατροφής

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ