Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

Η μητέρα του θύματος βρέθηκε στο σημείο και εκφράστηκε με σπαραγμό μπροστά στο νεκρό παιδί της.

Η απόλυτη φρίκη της δολοφονίας του 20χρονου στην Κρήτη έχει καταγραφεί μέσα από ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι καταιγιστικοί ήχοι των πυροβολισμών, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μαρτυρούν το μένος του δράστη και τις τελευταίες δραματικές στιγμές του 20χρονου θύματος.

Η αιτία πίσω από το άγριο έγκλημα κρύβεται στο παρελθόν και συγκεκριμένα σε τροχαίο που είχε συγκλονίσει την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου τον Νοέμβριο του 2023. Ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, θεωρούσε τον νεαρό αποκλειστικά υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του στο συγκεκριμένο δυστύχημα.

Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ προκύπτει πως ο άτυχος 20χρονος ζούσε τον τελευταίο καιρό υπό το καθεστώς συνεχούς τρόμου. Ο δράστης τον είχε μετατρέψει σε στόχο, εκτοξεύοντας διαρκώς απειλές εναντίον του. Η κατάσταση, μάλιστα, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, που το θύμα αναγκάστηκε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος του 54χρονου.

Το μοιραίο απόγευμα, το σχέδιο εκδίκησης μπήκε σε εφαρμογή. Ο πατέρας του 17χρονου φέρεται να έστησε ενέδρα στον νεαρό, μπλοκάροντας τον δρόμο του με το αυτοκίνητό του. Συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο, ο 20χρονος προσπάθησε απεγνωσμένα να ξεφύγει, τρέχοντας μακριά από το σημείο.

Ήταν η στιγμή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Ο 54χρονος σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον νεαρό πισώπλατα τέσσερις φορές. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου, δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή. Λίγο αργότερα, ο δράστης πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, παραδίδοντας το όπλο και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την πράξη του.

Η τραγωδία, ωστόσο, κορυφώθηκε όταν στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η μητέρα του θύματος. Η εικόνα του παιδιού της, πεσμένου στο οδόστρωμα, χωρίς ίχνος ζωής, γράφτηκε με τα πιο μελανά χρώματα. Ο απεγνωσμένος σπαραγμός της, τη στιγμή που αντίκριζε το παιδί της νεκρό, αποτελεί τον πιο τραγικό επίλογο αυτής της αιματηρής ιστορίας.

