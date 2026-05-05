Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμιράτων - Τι συζήτησαν και τι υπέγραψαν

Την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στα Εμιράτα λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ιράν, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός  - Την Τετάρτη θα βρίσκεται στο Αμμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας

Ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε παλαιότερη συνάντησή τους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας.

Συζητήθηκε ακόμη το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Μάλιστα, αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η παρουσία του πρωθυπουργού σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και στέλνει ένα μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης για τη στενή εταιρική στρατηγική σχέση των Εμιράτων. «Είναι μια κίνηση ουσίας και συμβολισμού στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν και είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα κινείται μονοδιάστατα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τη σημασία της επίσκεψης.

Συνολικά, είναι η πέμπτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Εμιράτα, γεγονός που καταδεικνύει το στρατηγικό ρόλο της σχέσης των δύο χωρών, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΑΕ, η οποία έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και πρόβλεψη αμυντικής συνδρομής.

Η επίσκεψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξίοπιστο εταίρο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα τα Εμιράτα είχε επισκεφτεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Αύριο, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στο Αμμάν.

