Ο Μητσοτάκης στα Εμιράτα: Πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά την ιρανική επίθεση

Ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε παλαιότερη συνάντησή τους

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν κλιμακώσει την ανησυχία για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία του πρωθυπουργού σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και στέλνει ένα μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης για τη στενή εταιρική στρατηγική σχέση των Εμιράτων. «Είναι μια κίνηση ουσίας και συμβολισμού στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν και είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα κινείται μονοδιάστατα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τη σημασία της επίσκεψης.

Συνολικά, είναι η πέμπτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Εμιράτα, γεγονός που καταδεικνύει το στρατηγικό ρόλο της σχέσης των δύο χωρών, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στα ΗΑΕ μετά τις επιθέσεις, τις οποίες η Αθήνα είχε καταδικάσει άμεσα.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΑΕ, η οποία έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και πρόβλεψη αμυντικής συνδρομής.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, όπως τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη αποφυγής περαιτέρω αποσταθεροποίησης και επιστροφής σε συνθήκες κανονικότητας.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με τα ΗΑΕ σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η οικονομία και η τεχνολογία, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διμερούς σχέσης.

Η επίσκεψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξίοπιστο εταίρο.

Αύριο, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στο Αμμάν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα τη χώρα επισκέφτηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

