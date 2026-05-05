Κενό γράμμα η εκεχειρία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ταχύπλοα, ενώ η Τεχεράνη «χτυπάει» τα ΗΑΕ

Snapshot Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν επτά ιρανικά ταχύπλοα στα Στε του Ορμού στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελευθερία» για την προστασία εμπορικών πλοίων.

Το Ιράν αμφισβήτησε τις αμερικανικές ανακοινώσεις, αναφέροντας αντί για ταχύπλοα τη βύθιση δύο μικρών φορτηγών πλοίων με πέντε νεκρούς.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και πλοία, με τραυματισμούς και πυρκαγιές στο λιμάνι Φουτζάιρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε ισχύ μετά τις πρόσφατες επιθέσεις.

Διεθνείς ηγέτες καταδίκασαν τις επιθέσεις και εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Snapshot powered by AI

Kλιμακώνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά ιρανικών ταχύπλοων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να καταγγέλλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας, 67 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την περιοχή.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν επτά ιρανικά ταχύπλοα στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία», με στόχο τη συνοδεία και απομάκρυνση των εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο. «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τα αποκαλούν, “γρήγορα” σκάφη. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα στις επιχειρήσεις.

Οι ιρανικές αρχές την ίδια στιγμή δημοσίευσαν έναν χάρτη αυτού που χαρακτήρισαν ως εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό τους, η οποία εκτείνεται πολύ πέρα ​​από το στενό ώστε να περιλαμβάνει μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής των ΗΑΕ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είχαν χτυπήσει τα ταχύπλοα. Επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι αντίθετα χτυπήθηκαν δύο μικρά φορτηγά πλοία, σκοτώνοντας πέντε πολίτες. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μέσω X ότι οι εξελίξεις στο Ορμούζ καταδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».Πρόσθεσε: «Το Εγχείρημα Ελευθερία είναι το Εγχείρημα Αδιέξοδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού και εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν το στενό τη Δευτέρα. Το Ιράν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς ψευδείς», με τον στρατό του να υποστηρίζει ότι πυροβόλησε προειδοποιητικά εναντίον ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Ο αμερικανικός στρατός το αρνήθηκε.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Η Τεχεράνη απάντησε μπλοκάροντας την κρίσιμη πλωτή οδό από την οποία συνήθως διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στις αρχές Απριλίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός, βάσει της οποίας το Ιράν τερμάτισε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, λίγα πλοία ωστόσο έχουν καταφέρει έκτοτε να διέλθουν από τα Στενά. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης τον δικό τους αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk δήλωσε στο BBC ότι ένα από τα πλοία της με αμερικανική σημαία εξήλθε με επιτυχία από το στενό υπό την προστασία του αμερικανικού στρατού - στο πλαίσιο αυτού που ο Τραμπ αποκάλεσε «Έργο Ελευθερία». Το πλοίο της, Alliance Fairfax, με αμερικανική σημαία, το οποίο είχε αποκλειστεί στον Κόλπο είχε αποχωρήσει από το Ορμούζ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επικοινώνησαν μαζί της και «προσέφεραν την ευκαιρία στο πλοίο να αποχωρήσει από τον Κόλπο υπό την αμερικανική στρατιωτική προστασία». Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία πρόσθεσε: «Το πλοίο στη συνέχεια αποχώρησε από τον Περσικό Κόλπο συνοδευόμενο από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα».

Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Κόλπο

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την Adnoc, την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία τους, χτυπήθηκε στο Ορμούζ. Η Νότια Κορέα ανέφερε επίσης μια έκρηξη σε ένα από τα πλοία της που ήταν αγκυροβολημένα ακριβώς στα ανοικτά των ΗΑΕ.

Οι αρχές των ΗΑΕ ανέφεραν επίσης ότι η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ενεργοποιήσει 12 βαλλιστικούς πυραύλους, τρεις πυραύλους κρουζ και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μία επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και τρεις τραυματισμούς στο βασικό πετρελαϊκό λιμάνι Φουτζάιρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι οι τρεις τραυματίες ήταν Ινδοί υπήκοοι και ότι η επίθεση στη Φουτζάιρα ήταν «απαράδεκτη». Το Αμπού Ντάμπι χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» και δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει. Η ιρανική κρατική τηλεόραση επικαλέστηκε έναν ανώνυμο στρατιωτικό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει σχέδια να στοχοποιήσει τα ΗΑΕ».

Ο Τραμπ αρνείται να μιλήσει για εκεχειρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, αφού και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι έριξαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα. Εμφανιζόμενος στην εκπομπή «The Hugh Hewitt Show», ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν η παύση των εχθροπραξιών είχε πλέον «τελειώσει» και αν οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας: «Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω αυτό».

Πρόσθεσε: «Αν απαντούσα σε αυτή την ερώτηση, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να γίνει πρόεδρος».

Διεθνείς ηγέτες καταδίκασαν τις επιθέσεις

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες». Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να «στηρίζει την άμυνα των εταίρων μας στον Κόλπο».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του ζήτησε τον τερματισμό του αποκλεισμού των Στενών, λέγοντας ότι «η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να σταματήσει να κρατά ομήρους την περιοχή και τον κόσμο». Σε μια ανάρτηση στο X, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε το Ιράν να «σεβαστεί τις αρχές της καλής γειτονίας».

Η τιμή αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 115 δολάρια το βαρέλι λίγο μετά τις αναφορές ότι η Φουτζέιρα είχε δεχθεί επίθεση, σημειώνοντας άνοδο άνω του 5% την ημέρα.βΗ Φουτζέιρα βρίσκεται στην ανατολική ακτή των ΗΑΕ στον Κόλπο του Ομάν, πέρα ​​από τα Στενά του Ορμούζ. Ένας αγωγός από τις πετρελαιοπηγές του Άμπου Ντάμπι εκτείνεται μέχρι τη Φουτζάιρα, επιτρέποντας τη φόρτωση περιορισμένων ποσοτήτων αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια και την αποστολή τους στις παγκόσμιες αγορές, παρά το γεγονός ότι τα Στενά είναι ουσιαστικά αποκλεισμένο.

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία. EPA

Το γειτονικό Κατάρ καταδίκασε την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την Adnoc και ζήτησε το «άνευ όρων άνοιγμα» του Ορμούζ. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα κτήριο κατοικιών έγινε στόχος στην Μπούχα, κατά μήκος της ακτογραμμής του Ορμούζ, ανέφεραν τη Δευτέρα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να βοηθούν τα ακινητοποιημένα πλοία να βγουν από τη ναυτιλιακή λωρίδα στο πλαίσιο του «Project Freedom». Υπολογίζεται ότι 20.000 ναυτικοί σε 2.000 πλοία έχουν εγκλωβιστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν κληθεί από χώρες «από όλο τον κόσμο» να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία ήταν «εγκλωβισμένα στο Ορμούζ» και ήταν «απλώς ουδέτεροι και αθώοι περαστικοί!».

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη μείωση των προμηθειών και τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των ναυτικών. Αλλά ο Τραμπ δεν είπε πώς θα μπορούσαν να αποπλεύσουν - απείλησε μόνο να χρησιμοποιήσει βία «εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία».

