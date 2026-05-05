Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στο Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

Snapshot Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση «Project Freedom» για την ασφαλή διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας σε επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά στρατιωτικά σκάφη, ενώ το Ιράν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Ιράν επεκτείνει τη ζώνη ελέγχου του πέρα από τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί να επιτεθεί σε κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Η κατάσταση στα Στενά παραμένει εύθραυστη, με συνεχείς επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και αυξημένη ανησυχία για ευρύτερη σύγκρουση.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των φόβων για διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Snapshot powered by AI

Νέος κύκλος έντασης εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα στον Περσικό Κόλπο, με ΗΠΑ και Ιράν να προχωρούν σε επιθέσεις, την ώρα που η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται, δοκιμάζοντας τα όρια της εύθραυστης εκεχειρίας.

Οι επιθέσεις με πυραύλους και drones σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης «Project Freedom», με στόχο τη διέλευση δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις και πυρκαγιές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Την ίδια ώρα, ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται και μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση.

Στα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την Επιχείρηση Ελευθερία συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή!», ανέφερε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Έχουμε καταρρίψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση του στενού. Ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Το «Project Freedom» και το μπρα-ντε-φερ στο Ορμούζ

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργοποιήσει τη ναυτική επιχείρηση για την «απελευθέρωση» της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ αποτελεί την πρώτη σαφή ένδειξη χρήσης στρατιωτικής ισχύος μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας τον περασμένο μήνα.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την επιχείρηση, η οποία ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την έγκριση στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί», θέση που αμφισβητείται έντονα από μέλη του Κογκρέσου.

Παρά την αμερικανική πρωτοβουλία, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές, επιλέγοντας να μην κινηθούν στο Ορμούζ χωρίς σαφή συμφωνία για αποκλιμάκωση της έντασης.

Επιθέσεις σε πλοία και αντικρουόμενες εκδοχές

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα συγκεχυμένη, με αντικρουόμενες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατάφεραν να διαπλεύσουν από τα Στενά του Ορμούζ με τη συνοδεία πολεμικών πλοίων, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Από την πλευρά της, η Maersk ανέφερε ότι πλοίο της με αμερικανική σημαία εξήλθε από τον Κόλπο με τη συνοδεία πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, αναφορές για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία πληθαίνουν. Η Νότια Κορέα έκανε λόγο για έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο, χωρίς θύματα, ενώ η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO ανέφερε ότι δύο πλοία επλήγησαν ανοιχτά των ΗΑΕ.

Κλιμάκωση και φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση

Η Τεχεράνη επιχείρησε να στείλει σαφές μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι επεκτείνει τη ζώνη ελέγχου της πέρα από των Στενών Ορμούζ, σε περιοχές κατά μήκος των ακτών των ΗΑΕ, ενώ προειδοποίησε ότι κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία θα αντιμετωπιστεί με επίθεση.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι στόχοι στα ΗΑΕ επλήγησαν σε απάντηση στην «αμερικανική στρατιωτική περιπέτεια», με τις αρχές του Εμιράτου να κάνουν λόγο για σοβαρή κλιμάκωση και να διατηρούν το δικαίωμα αντίδρασης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση, την ώρα που συνεχίζονται – με δυσκολία – οι διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Παρά τις επαφές, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο άνω του 5%, αντανακλώντας τον φόβο για νέα διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.