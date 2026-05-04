Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην Επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ μίλησε Fox News τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ. Και συνέχισε: «Διαθέτουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί».

Το Ιράν επιτέθηκε σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την «Επιχείρηση Ελευθερία»

Στα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την Επιχείρηση Ελευθερία συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή!», ανέφερε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Έχουμε καταρρίψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση του στενού. Ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

