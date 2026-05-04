Διοικητής της CENTCOM: Ανατινάξαμε 6 ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Εικόνα από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε έξι ιρανικά μικρά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση του Ιράν με πυραύλους, drones και σκάφη ετίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων.

Η επίθεση των ιρανικών σκαφών αντιμετωπίστηκε με ελικόπτερα Apache και SH

60 Seahawk των ΗΠΑ υπό τη διοίκηση της CENTCOM.

Δεν υπάρχει συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η αμερικανική στρατιωτική παρουσία βασίζεται σε πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπως πλοία, αεροσκάφη και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Αμερικανικά αντιτορπιλικά επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και υποστηρίζουν την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας.

Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν το ταξίδι τους με ασφάλεια.

Ο αμερικανικός στρατός «ανατίναξε» έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, αφότου το Ιράν εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρά σκάφη» εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και εμπορικών πλοίων που «προστατεύονταν» από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ.

Τα ιρανικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση από ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk των ΗΠΑ, ανέφερε ο Αμερικανός ναύαρχος, που διοικεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει «συνοδεία» εμπορικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο στενό, εξήγησε ο Κούπερ. «Αν συνοδεύεις ένα πλοίο, παίζεις κατά κάποιον τρόπο ένας εναντίον ενός. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη αμυντική διάταξη σε αυτή τη διαδικασία, όπου διαθέτουμε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη, αερομεταφερόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ηλεκτρονικό πόλεμο», ο επικεφαλής της CENTCOM. Και συνέχισε: «Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο αμυντικό πακέτο από ό,τι θα είχαμε αν απλώς συνοδεύαμε».

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνουν την εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

Αμερικανικά αντιτορπιλικά επιχειρούν στον Περσικό

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία νωρίτερα διέψευσε ότι χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ανέφερε ότι τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, και επιχειρούν στον Περσικό.

«Τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με κατευθυνόμενα βλήματα επιχειρούν επί του παρόντος στον Περσικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Freedom»», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Φρουροί της Επανάστασης: Ψέματα ότι εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι δύο εμπορικά πλοία διέσχισαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και αποτελούν απόλυτα ψέματα», ανέφερε δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

