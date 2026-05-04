Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση

Snapshot Το Ιράν εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους κρουζ και ένα drone κατά των Ηνωμένων Αραικών Εμιράτων, προκαλώντας πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζάιρα.

Οι δυνάμεις αεράμυνας των ΗΑΕ αναχαίτισαν τρεις πυραύλους, ενώ ένας πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, και οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο στο πλαίσιο της επιχείρησης «Freedom» για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.

Το Ιράν αρνήθηκε την αμερικανική διέλευση χωρίς συντονισμό και απέρριψε πληροφορίες για πλήγμα αμερικανικού πλοίου, ενώ οι ΗΠΑ διέψευσαν ιρανικές αναφορές για επίθεση σε πολεμικό πλοίο τους.

Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ένα πιο επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και επέλεξε μια προσεκτική προσέγγιση, παρέχοντας συμβουλές και περιορισμένη προστασία στα εμπορικά πλοία. Snapshot powered by AI

Τέσσερις πυραύλουςκρουζ και drone κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτόξευσε το Ιράν, που φαίνεται ότι «έσπασε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, οι δυνάμεις της αεράμυνας αναχαίτισαν τρεις πυραύλους πάνω από τα χωρικά ύδατα και ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε στη θάλασσα.

Ένα drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση πετρελαίου στη Φουτζάιρα. Πρόκειται για το μοναδικό μεγάλο λιμάνι των ΗΑΕ που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν και στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει χωρίς να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, τα ΗΑΕ έδωσαν εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια.

Το Γραφείο Τύπου των αρχών της Φουτζάιρα επιβεβαίωσε ότι «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας του εμιράτου, μετά από επίθεση με drone από το Ιράν.

Αναφορά για φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια του Ντουμπάι

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) σημείωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό που αφορά φορτηγό πλοίο περίπου 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Ντουμπάι.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το πλοίο ανέφερε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη, αλλά δήλωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνουν την εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

ΗΠΑ: Αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο

Με νέα ανακοίνωση η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία νωρίτερα διέψευσε ότι χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ανέφερε ότι τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, και επιχειρούν στον Περσικό.

«Τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με κατευθυνόμενα βλήματα επιχειρούν επί του παρόντος στον Περσικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Freedom»», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αμέσως μετά οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι πολεμικά ή εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά.

Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν. Το ναυτικό του Ιράν εμπόδισε τα «αμερικανο-σιωνιστικά» πολεμικά πλοία να εισέλθουν στο Ορμούζ μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ωστόσο οι αμερικανικές δυνάμεις διέψευσαν τις πληροφορίες των Ιρανών. «Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το Project Freedom και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια» τόνισε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

? CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «συνοδεύσουν» πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και δύο μήνες στον Κόλπο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Fars, το πλοίο κινούνταν «παραβιάζοντας τις οδηγίες κυκλοφορίας και ασφάλειας της ναυτιλίας» και προσπαθούσε να περάσει από τα Στενά όταν έγινε στόχος. Μετά τις επιθέσεις, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή.

⚡️BREAKING



IRAN JUST FIRED 2 MISSILES AT AN AMERICAN WARSHIP - Fars News



The Warship tried to cross the Strait of Hormuz and has been subjected to Iranian fire



There is no information on whether any damage or casualties occurred



The warship has reportedly turned back pic.twitter.com/GXW5hHr5Ee — Iran Observer (@IranObserver0) May 4, 2026

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε διέλευση μέσω του Ορμούζ απαιτεί συντονισμό με τις αρχές του, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του θα οδηγήσει σε αποφασιστική αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις απειλές των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το «Σχέδιο Ελευθερία» με στόχο την υποστήριξη πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει δείξει ότι θεωρεί τον εαυτό της φύλακα και προστάτη του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προβάλλουν υπερβολικές και απεριόριστες απαιτήσεις στις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. «Η συνήθεια των ΗΠΑ να προβάλλουν υπερβολικές και απεριόριστες απαιτήσεις δεν δείχνει κανένα σημάδι τερματισμού», είπε.

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Αγανακτισμένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αλλά απέρριψε ένα πιο επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να μένει άπραγος. Θέλει πίεση. Θέλει συμφωνία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάστηκε στον Τραμπ ένα σχέδιο για την αποστολή πολεμικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, με σκοπό να ανοίξουν τη θαλάσσια οδό με τη βία. Την τελευταία στιγμή, ο Τραμπ επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Από σήμερα Δευτέρα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα βοηθά τα εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίζουν τα Στενά, παρέχοντάς τους συμβουλές για να αποφύγουν νάρκες και να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για πλήρη συνοδεία του Πολεμικού Ναυτικού στα εμπορικά πλοία. Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, βέβαια, θα βρίσκονται στην περιοχή και σε ετοιμότητα, μαζί με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην επιχείρηση «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, drones, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιώτες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κανόνες εμπλοκής για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν αλλάξει και ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί να επιτεθούν σε περίπτωση άμεσης απειλής από τα ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης ή ιρανικούς πυραύλους κατά πλοίων που διασχίζουν το στενό.

Μια πηγή κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτήρισε το γεγονός ως «την αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους Ιρανούς». Η «ανθρωπιστική» αποστολή για την απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό σημαίνει ότι «αν οι Ιρανοί κάνουν κάτι, θα είναι αυτοί οι κακοί και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε», υποστήριξε η πηγή.

Το επιθετικό σχέδιο

Ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε στον Τραμπ την Πέμπτη ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για την αποστολή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού μέσω του στενού.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το σχέδιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εξουδετέρωναν τυχόν πυραύλους ή ταχύπλοα σκάφη των Ιρανών ως αντίδραση. Στην περίπτωση που η Τεχεράνη επέλεγε να επιστρέψει στην πολεμική σύγκρουση και να επιτεθεί σε χώρες του Κόλπου ως αντίποινα τότε οι Αμερικανοί θα απαντούσαν

Ωστόσο το σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή ενέχει μικρότερο κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο ενδέχεται να μην άρει το αδιέξοδο στην παγκόσμια ναυτιλία.

