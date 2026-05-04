Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην τοξικότητα και στη «δολοφονία χαρακτήρων» που αποδίδει στην κυβερνητική πλευρά μέσω των διαρροών

Μίλτος Τσεκούρας

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τις κυβερνητικές πηγές για διαστρέβλωση δηλώσεων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «τρικυμία στο ποτήρι».
  • Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ποια δήλωση κυβερνητικού στελέχους διαστρεβλώθηκε από τον εκπρόσωπό του, αναφέροντας συγκεκριμένα τον κ. Θεοδωρικάκο και τον κ. Μαρινάκη.
  • Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για την πολιτική της σχετικά με την 13ωρη εργασία και το 6ήμερο, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί αρνητική εικόνα σε όλη την Ευρώπη.
  • Η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην τοξικότητα και στη «δολοφονία χαρακτήρων» που αποδίδει στην κυβερνητική πλευρά μέσω των διαρροών.
Snapshot powered by AI

«Μάλλον στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές.

«Κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις ”κυβερνητικές πηγές” γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις», αναφέρει τη ΠΑΣΟΚ και θέτει τα εξής ερωτήματα ειδικότερα:

«Τις δηλώσεις ποιου κυβερνητικού στελέχους διαστρέβλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ;

  • Α. ”Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών”, δήλωσε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Διαστρεβλώθηκε;
  • Β. Ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο και τον διαστρεβλώσαμε;
  • Γ. Ενοχλήθηκε ο κ. Μαρινάκης γιατί εκφράσαμε την άποψη πως με την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη και ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας; Τα αγαπημένα σας στατιστικά το πιστοποιούν».

«Τρικυμία στο ποτήρι», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω, για να προσθέσει ότι «αυτό όμως που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε φούσκωμα; Αυτές οι σπιτικές λύσεις λειτουργούν πιο γρήγορα απ' ό,τι φαντάζεστε

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

18:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση σταθμός: Παράνομες οι απολύσεις εργαζομένων, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι φθηνότερη

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την κουλτούρα οδικής ασφάλειας»

18:32WHAT THE FACT

Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν μια μικροσκοπική ατέλεια στον ίδιο τον χρόνο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται επειγόντως θεραπεία για την καρδιά, λέει ο αδελφός της

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Δεν θέλουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου - Ο επίτροπος Εμπορίου θα συναντηθεί την Τρίτη με απεσταλμένο του Λευκού Οίκου

17:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Πιστεύω ότι θα δω τον Ρούμπιο στη Ρώμη»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η έγκριση δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ