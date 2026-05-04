Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τις κυβερνητικές πηγές για διαστρέβλωση δηλώσεων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «τρικυμία στο ποτήρι».

Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ποια δήλωση κυβερνητικού στελέχους διαστρεβλώθηκε από τον εκπρόσωπό του, αναφέροντας συγκεκριμένα τον κ. Θεοδωρικάκο και τον κ. Μαρινάκη.

Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για την πολιτική της σχετικά με την 13ωρη εργασία και το 6ήμερο, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί αρνητική εικόνα σε όλη την Ευρώπη.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην τοξικότητα και στη «δολοφονία χαρακτήρων» που αποδίδει στην κυβερνητική πλευρά μέσω των διαρροών.

«Μάλλον στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές.

«Κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις ”κυβερνητικές πηγές” γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις», αναφέρει τη ΠΑΣΟΚ και θέτει τα εξής ερωτήματα ειδικότερα:

«Τις δηλώσεις ποιου κυβερνητικού στελέχους διαστρέβλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ;

Α. ”Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών”, δήλωσε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Διαστρεβλώθηκε;

Β. Ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο και τον διαστρεβλώσαμε;

Γ. Ενοχλήθηκε ο κ. Μαρινάκης γιατί εκφράσαμε την άποψη πως με την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη και ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας; Τα αγαπημένα σας στατιστικά το πιστοποιούν».

«Τρικυμία στο ποτήρι», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω, για να προσθέσει ότι «αυτό όμως που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων».