Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

Νέα στοιχεία από την έρευνα των αμερικανικών αρχών δείχνουν ότι ο πιλότος της πτήσης China Eastern Airlines 5735 προκάλεσε σκόπιμα την πτώση του Boeing 737, οδηγώντας στο θάνατο και των 132 επιβαινόντων.

Το αεροσκάφος συνετρίβη με ταχύτητα 350 μιλίων ανά ώρα σε βουνό της περιοχής Γκουανγκσί, τον Μάρτιο του 2022.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών αποκάλυψε ότι ο πιλότος απενεργοποίησε και τους δύο κινητήρες και απενεργοποίησε το αυτόματο πιλοτήριο, προκαλώντας την καταστροφή. Οι ηχογραφήσεις από το πιλοτήριο δείχνουν έντονη μάχη μεταξύ δύο πιλότων για τον έλεγχο του αεροπλάνου, με έναν να επιτυγχάνει να το ρίξει σε απότομη κατάδυση.

Το αεροσκάφος βρισκόταν κοντά στην ταχύτητα του ήχου όταν συγκρούστηκε με το έδαφος, ενώ δεν υπήρξαν κλήσεις εκτάκτου ανάγκης ή κωδικοί συναγερμού από το πλήρωμα. Παρά τη σοβαρότητα του δυστυχήματος, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημη έκθεση, επικαλούμενες λόγους "εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής σταθερότητας".

Αντιπαράθεση και καταγγελίες για συγκάλυψη

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων και το κοινό, καθώς και κατηγορίες για προσπάθεια συγκάλυψης από τις κινεζικές αρχές. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι όλα τα συστήματα λειτουργούσαν κανονικά πριν από το δυστύχημα, μια εκδοχή που αμφισβητείται έντονα από αμερικανικές πηγές.

Ένας ερευνητής των ΗΠΑ δήλωσε ότι το αεροπλάνο «υπάκουσε σε εντολή από κάποιον μέσα στο πιλοτήριο», ενώ αναφορές για αυτοκτονία-ανθρωποκτονία από τον πιλότο έχουν λογοκριθεί και απομακρυνθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα.

Πληροφορίες για το πλήρωμα

Στο πιλοτήριο εκείνη την ώρα βρίσκονταν τρεις πιλότοι: ο 32χρονος πιλότος Γιανγκ Χόνγκντα, ο 59χρονος πρώτος αξιωματικός Τζανγκ Τζενγκπινγκ και ο 27χρονος δεύτερος αξιωματικός Νι Γκονγκτάο. Ο Τζανγκ, που ήταν από τους πιο έμπειρους πιλότους της εταιρείας, είχε πρόσφατα υποβιβαστεί από πιλότος, γεγονός που έχει εγείρει υποψίες για το κίνητρο της τραγωδίας.

Η σκόπιμη πρόκληση πτώσης αεροσκαφών έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές αιτίες αεροπορικών δυστυχημάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με αναφορές. Από το 2011 έως το 2020, ήταν η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου σε πτήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παρόμοιο τραγικό συμβάν ήταν και η πτώση της πτήσης Air India 171, όπου 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από απογείωση στην Ινδία πέρυσι, με τις αρχές να απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αυτοκτονίας πιλότου.