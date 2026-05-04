Αλιβέρι - Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί στον άνθρωπό μας»

Η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα μίλησε στο Newsbomb.gr για την αγωνία που βιώνουν οι οικείοι του εδώ κι έναν μήνα, αλλά και για την επανεκκίνηση των ερευνών

Ελένη Μητσάλη

  • Ο 62χρονος Σπύρος Ρέτσας αγνοείται σχεδόν έναν μήνα στην περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο για την τύχη του.
  • Οι έρευνες επανεκκινούν με επικέντρωση στην παραλία Πεθαμένου, όπου φέρεται να εθεάθη τελευταία φορά, με τη χρήση drones και ειδικών ομάδων διάσωσης.
  • Η οικογένεια εκφράζει σοβαρούς φόβους για την κατάσταση του ανθρώπου της και την πιθανότητα να έχει προκαλέσει κακό στον εαυτό του.
  • Παρά τις αρχικές εκτεταμένες αναζητήσεις από Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Αστυνομία, οι Αρχές θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη ανεξερεύνητες περιοχές που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
  • Η ψυχοφθόρα αναμονή για νέα ή απάντηση στην εξαφάνιση προκαλεί μεγάλο ψυχικό βάρος στους οικείους του 62χρονου.
Ένα μεγάλο «γιατί» ταλανίζει τους οικείους του Σπύρου Ρέτσα, που δεν μπορούν να δώσουν μια λογική εξήγηση στην εξαφάνιση του αγαπημένου τους πατέρα και συζύγου.

Η σύζυγος του 62χρονου από το Αλιβέρι Ευβοίας μιλά για την ψυχοφθόρα διαδικασία της αναμονής μιας είδησης, που θα αφορά στον σύντροφό της. Έχει φτάσει δε στο σημείο να λέει ότι «ας μάθουμε ακόμα και το δυσάρεστο σενάριο...».

Σύζυγος Ρέτσα στο Newsbomb: «Ας μάθουμε έστω και το δυσάρεστο»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr με αφορμή την επανεκκίνηση των ερευνών από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και της ομάδας έρευνας και διάσωσης Ευβοίας SAR 312 η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα λέει χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κάτι να προσθέσω είναι ψυχοφθόρο... Έχουμε έρθει εδώ μήπως βρούμε κάτι... Από το δυσάρεστο μέχρι το ενδεχόμενο να μην μάθουμε τίποτα ποτέ. Ακόμη και το γεγονός αυτό είναι κάτι πολύ σοκαριστικό είναι το χειρότερο να μην ξέρουμε τι έχει γίνει στο άνθρωπό μας».

Στην παραλία «Πεθαμένου» επικεντρώνονται οι έρευνες

Η νέα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 62χρονου επιχειρηματία που αγνοείται εδώ και σχεδόν έναν μήνα στην Εύβοια, βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα ξεκινά νέος κύκλος ερευνών.

Οι Αρχές και οι εθελοντικές ομάδες επικεντρώνονται αυτή τη φορά στο τελευταίο σημείο όπου φέρεται να εθεάθη. Οι έρευνες επαναρχίζουν από την περιοχή του Αλιβερίου, ενώ στο επίκεντρο μπαίνει η παραλία του Πεθαμένου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συντονισμένη επιχείρηση με τη χρήση σύγχρονων μέσων, όπως drones, αλλά και με τη συμμετοχή ειδικών ομάδων διάσωσης και του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Ο πρόεδρος της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR312, Νίκος Αποστόλου, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και τον σχεδιασμό των ερευνών: «Αυτή τη στιγμή είμαι στην αναμονή στην είσοδο του Αλιβερίου και περιμένω το βαν του "Χαμόγελου του Παιδιού" μαζί με τις δύο ομάδες εθελοντών που έρχονται. Αυτή τη φορά θα πάμε στο τελευταίο σημείο που τον είδαν, στη παραλία Πεθαμένου.

Εκεί θα πάει και θα στηθεί το βαν το μεγάλο, θα σηκώσει drone και θα χαρτογραφήσει την περιοχή, ώστε μετά να κάνουμε μια σύσκεψη μέσα στο βαν με το Χαμόγελο του Παιδιού. Να τους αποκλείσω εγώ τα κομμάτια που έχουν ψαχτεί ήδη και να επικεντρωθούμε σε νέα κομμάτια που ίσως χρειάζεται να ερευνηθούν περαιτέρω».

«Η οικογένεια φοβάται μήπως έχει κάνει κακό στον εαυτό του»

Ο κ. Απόστολου πρόσθεσε ότι «ο άνθρωπος είναι σχεδόν ένα μήνα αγνοούμενος και πάντα ελπίζουμε στο καλύτερο. Στην αρχή οι έρευνες σταματήσανε μετά από 4 μέρες και τώρα ξεκινάνε εκ νέου από σήμερα με σκοπό να βρούμε τον 62χρονο. Οι οικογένεια θα είναι εκεί στο σημείο γιατί το Χαμόγελο του Παιδιού θα φέρει μαζί και κάποιους ψυχολόγους. Εμείς την περιοχή στην αρχή την είχαμε ψάξει ενδελεχώς για 3 μέρες με την Πυροσβέστη, την ΕΜΑΚ και την Αστυνομία, αλλά δεν βρήκαμε κάτι και πιστεύουμε είναι αλλού. Οι οικογένεια φοβάται ότι μπορεί να έχει κάνει κακό στον εαυτό του».

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή είχε ερευνηθεί εξονυχιστικά τις πρώτες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης, χωρίς αποτέλεσμα, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη σημεία που δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς και χρήζουν νέας διερεύνησης.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 62χρονου

Η υπόθεση εξαφάνισης του 62χρονου επιχειρηματία από την Εύβοια ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τα ίχνη του χάθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου και συγκεκριμένα κοντά στην παραλία Πεθαμένου, γεγονός που από την πρώτη στιγμή έστρεψε εκεί το ενδιαφέρον των Αρχών.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας και εθελοντών, οι οποίοι για τρεις-τέσσερις ημέρες «χτένισαν» την περιοχή χωρίς να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στα ίχνη του.

Μετά τη διακοπή των αρχικών ερευνών, η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή, με την οικογένεια να απευθύνει εκκλήσεις για βοήθεια και να εκφράζει φόβους για την τύχη του 62χρονου.

Σήμερα, οι έρευνες ξεκινούν εκ νέου, με πιο στοχευμένη προσέγγιση και τη χρήση τεχνολογικών μέσων, στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο.

