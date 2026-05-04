Μαλού: «Επέστρεψα στις πίστες 40 ημέρες μετά τον τοκετό, δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή»

Για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και την δυσκολία που αντιμετώπισε όταν επέστρεψε στην πίστα μετά τον τοκετό μίλησε η γνωστή τραγουδίστρια

Newsbomb

Μαλού: «Επέστρεψα στις πίστες 40 ημέρες μετά τον τοκετό, δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την καριέρα της, τη μητρότητα και τον σύζυγό της που κατάγεται από την Κούβα μίλησε η Μαλού Κυριακοπούλου σε συνέντευξή της στον Alpha.

Μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως ήθελε να είναι τυπική με τη συνεργασία της και επέστρεψε στην πίστα 40 ημέρες μετά τον τοκετό.

«Τραγουδούσα μέχρι έξι μηνών. Η τελευταία συνεργασία ήταν με τον Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια δουλειά που είχε κλείσει, οπότε λέω θα την πάω όσο με αφήσει. Ήθελα να είμαι τυπική και σωστή στη δουλειά που έχω κλείσει, αλλά είχα και αυτούς τους πρώτους μήνες που μια γυναίκα έχει τις δυσκολίες της με τις ανακατωσούρες, δεν μπορούσα να φάω θυμάμαι, όλο αυτό με πίεσε. Δεν ήταν μια περίοδος της ζωής μου που λέω “τι ωραία που ήταν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσα”» είπε η Μαλού.

«Μετά τη γέννα επέστρεψα γρήγορα, στις 40 μέρες ξεκίνησα τις συναυλίες. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η επιλογή που έκανα, αν πρέπει να το μετανιώσω ή όχι γιατί πιέστηκα πολύ σαν γυναίκα και σαν μαμά, πιστεύω πρέπει να δίνεις χρόνο στο σώμα σου και στην ψυχή σου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, Χουάν Ροντρίγκεζ η Μαλού εξομολογήθηκε: «Είμαστε μαζί σχεδόν 10 χρόνια. Κάποιοι λένε, με το που έρχεται το παιδί ερωτευόμαστε ακόμα πιο πολύ ή δινόμαστε πιο πολύ στις δυσκολίες. Πιστεύω το κρατάμε σε καλό επίπεδο ακόμα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός: «Χαμόγελα» για Στρακόσα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

17:13ME TO N & ME TO Σ

Εδώ και τώρα, στη δημοσιότητα τα στοιχεία όσων κακοποιούν γέροντες!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκτακτες συσκέψεις για πιθανές αλλαγές στις πτήσεις από και προς το «Μακεδονία»

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με μοναδικό απόντα τον Σλούκα, ενόψει του Game 3

17:02LIFESTYLE

Met Gala 2026: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε - Η θεματική, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι

17:01LIFESTYLE

Για πρώτη φορά οι γιοι της Σακίρα και του Πικέ στη σκηνή στη μεγαλειώδη συναυλία στην Κοπακαμπάνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Γερμανό ΥΠΕΞ: «Για να χτίσουμε γέφυρες, πρέπει να σταματήσουμε να τις ανατινάζουμε»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Μεγαλοπόδαρος στο Οχάιο; Ντόπιοι αναφέρουν απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές

16:41ΥΓΕΙΑ

Ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και τηλεϊατρική μετασχηματίζουν το μοντέλο φροντίδας

16:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Μπέσεντ: «Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ, το ανοίγουμε»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού για ένα τυχαίο σπρώξιμο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είπε πως είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί στην τράπεζα

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίση στην αγορά ακινήτων: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αγοράσει κάποιος ή να ενοικιάσει σπίτι;

16:33ΥΓΕΙΑ

Επίπεδα οξυγόνου στο αίμα: Τι είναι φυσιολογικό ανά ηλικία και τι σημαίνει

16:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο

16:24LIFESTYLE

Μαλού: «Επέστρεψα στις πίστες 40 ημέρες μετά τον τοκετό, δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού για ένα τυχαίο σπρώξιμο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

16:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

17:01LIFESTYLE

Για πρώτη φορά οι γιοι της Σακίρα και του Πικέ στη σκηνή στη μεγαλειώδη συναυλία στην Κοπακαμπάνα

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαύριο: Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για παιδική πορνογραφία - Παραποιούσαν φωτογραφίες παιδιών

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Γερμανό ΥΠΕΞ: «Για να χτίσουμε γέφυρες, πρέπει να σταματήσουμε να τις ανατινάζουμε»

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

16:33ΥΓΕΙΑ

Επίπεδα οξυγόνου στο αίμα: Τι είναι φυσιολογικό ανά ηλικία και τι σημαίνει

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είπε πως είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί στην τράπεζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ