Μαλού: «Επέστρεψα στις πίστες 40 ημέρες μετά τον τοκετό, δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή»

Για την καριέρα της, τη μητρότητα και τον σύζυγό της που κατάγεται από την Κούβα μίλησε η Μαλού Κυριακοπούλου σε συνέντευξή της στον Alpha.

Μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως ήθελε να είναι τυπική με τη συνεργασία της και επέστρεψε στην πίστα 40 ημέρες μετά τον τοκετό.

«Τραγουδούσα μέχρι έξι μηνών. Η τελευταία συνεργασία ήταν με τον Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια δουλειά που είχε κλείσει, οπότε λέω θα την πάω όσο με αφήσει. Ήθελα να είμαι τυπική και σωστή στη δουλειά που έχω κλείσει, αλλά είχα και αυτούς τους πρώτους μήνες που μια γυναίκα έχει τις δυσκολίες της με τις ανακατωσούρες, δεν μπορούσα να φάω θυμάμαι, όλο αυτό με πίεσε. Δεν ήταν μια περίοδος της ζωής μου που λέω “τι ωραία που ήταν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσα”» είπε η Μαλού.

«Μετά τη γέννα επέστρεψα γρήγορα, στις 40 μέρες ξεκίνησα τις συναυλίες. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η επιλογή που έκανα, αν πρέπει να το μετανιώσω ή όχι γιατί πιέστηκα πολύ σαν γυναίκα και σαν μαμά, πιστεύω πρέπει να δίνεις χρόνο στο σώμα σου και στην ψυχή σου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, Χουάν Ροντρίγκεζ η Μαλού εξομολογήθηκε: «Είμαστε μαζί σχεδόν 10 χρόνια. Κάποιοι λένε, με το που έρχεται το παιδί ερωτευόμαστε ακόμα πιο πολύ ή δινόμαστε πιο πολύ στις δυσκολίες. Πιστεύω το κρατάμε σε καλό επίπεδο ακόμα».

