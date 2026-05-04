Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πάρα πολύ καβαλημένος»

Έντονη αντίδραση προκάλεσε ανάρτηση του συγγραφέα, Γιάννη Παπαμιχαήλ στα social media, με αφορμή την επικοινωνία του με τον Γιώργο Θεοφάνους, με τον ίδιο να εξαπολύει αιχμηρή κριτική και να κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Μέσα από προσωπική του δημοσίευση στο Facebook, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος, περιγράφοντας προσωπική του εμπειρία επικοινωνίας με τον γνωστό συνθέτη.

Στιγμιότυπο από την ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ στη σελίδα του στο Facebook

Όπως ανέφερε, παρότι είχε εκφράσει σε προσωπικά μηνύματα την εκτίμησή του, η απάντηση που έλαβε ήταν καθυστερημένη και ούτε καν τυπική - γεγονός που τον απογοήτευσε. Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Καλά αυτός ο Θεοφάνους, τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος. Επί 2 μέρες του στέλνω τα καλύτερα, πόσο τον ετκτιμώ, τα πάντα. Μία απάντηση, ένα τυπικό ευχαριστώ δεν μου έγραψε. Την τρίτη ημέρα τ' άκουσε. Σιγά τον μουσικό. Αυτά τα chords που παίζει, είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πέιτε αυτά ξέρει, αυτά παίζει. Τι να ζητάμε τώρα. Εγώ σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας, δυστυχώς...».

«Σιγά τον μουσικό»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν έκρυψε την ενόχλησή του, αναφερόμενος στην «ποιότητά» του ως καλλιτέχνη: «Σιγά τον μουσικό… αυτά που παίζει είναι πολύ απλά. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας δυστυχώς».

Στιγμιότυπο από το facebook του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Ο συγγραφέας αμφισβήτησε ευθέως το μουσικό έργο του Γιώργου Θεοφάνους, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για απλές μουσικές δομές.

«Κανένας σεβασμός»

Νωρίτερα, σε σχόλιό του, είχε αναφέρει: «Εγώ δεν είδα καμία παιδεία ή ανατροφή και το κυριότερο, κανένα σεβασμό. Έναν υπερόπτη είδα».

Η φράση αυτή ενίσχυσε το συνολικό ύφος της δημόσιας τοποθέτησής του, που κινήθηκε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο.

Αναφορά σε μουσικές γνώσεις και τεχνική

Σε ξεχωριστή τοποθέτησή του, ο ίδιος έθεσε ζήτημα τεχνικής κατάρτισης, αναρωτώμενος αν ο συνθέτης μπορεί να ανταποκριθεί σε πιο σύνθετες μουσικές απαιτήσεις, κάνοντας λόγο για chords και progressions.

Στιγμιότυπο από το facebook του Γιάννη Παπαμιχαήλ

