Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ενάμιση χρόνο γάμου

Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως αποφάσισαν να τραβήξουν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η Ελένη Κολτζή μετά από ενάμιση χρόνο γάμου.

Στη γνωστοποίηση της είδησης προχώρησε ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ απαντώντας σε σχόλιο μιας follower στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουνίου 2024 στον Πειραιά ,με τη σχέση τους να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ μάλιστα η Ελένη Κολτζή απέφευγε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.