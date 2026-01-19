Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ενάμιση χρόνο γάμου
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουνίου 2024 στον Πειραιά
Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως αποφάσισαν να τραβήξουν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η Ελένη Κολτζή μετά από ενάμιση χρόνο γάμου.
Στη γνωστοποίηση της είδησης προχώρησε ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ απαντώντας σε σχόλιο μιας follower στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουνίου 2024 στον Πειραιά ,με τη σχέση τους να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ μάλιστα η Ελένη Κολτζή απέφευγε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
