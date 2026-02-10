Ο Επστάιν προσπάθησε να αγοράσει τον Σκορπιό πριν από τον Ριμπολόβλεφ -Χιλιάδες αναφορές στην Ελλάδα

Ο Τζέφρι Επστάιν την... τιμούσε την Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται από τα έγγραφά του που δημοσιεύτηκαν από τις αμερικανικές Αρχές και στα οποία η χώρα μας αναφέρεται σε τουλάχιστον 1.500 συνομιλίες του παιδόφιλου, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε στο κελί του.

Αν συμπεριληφθούν δε οι λέξεις κλειδιά όπως Greek ń Eurogroup οι αναφορές διπλασιάζονται. Στην πλειονότητά τους, οι αναφορές αυτές έχουν οικονομικό περιεχόμενο, ωστόσο, υπάρχει και αλληλογραφία που αφορά σε ταξίδια στην Ελλάδα, αλλά και σε επενδυτικά πλάνα.

Πολλά έγγραφα και συνομιλίες σχετίζονται με την ελληνική οικονομική κρίση και τις διασώσεις τραπεζών την περίοδο 2010-2015. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι η συνομιλία του Επστάιν με τον ακαδημαϊκό Νόαμ Τσόμσκι το 2015. Θέμα της η ελληνική κρίση και οι πρακτικές των τραπεζικών δανείων.

Τα ελληνικά νησιά

Ο Επστάιν είχε δείξει ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά. Έβλεπε την Πάτμο σαν μέσο διεύρυνσης του κύκλου του και τον Σκορπιό σαν πιθανή επένδυση. Κομβικό ρόλο για τα ταξίδια του στην Ελλάδα έπαιξε η στενή συνεργάτιδά του Πέγκι Σίγκαλ, Αμερικανή δημοσιογράφος. Η ίδια είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στην Πάτμο και οργάνωνε συχνά δείπνα και εκδηλώσεις στην έπαυλη του Επστάιν στο Μανχάταν με εξέχουσες προσωπικότητες.

Από την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, προκύπτει ότι ο Επστάιν σχεδίαζε το 2011 να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ωστόσο, οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν.

Σε άλλη αλληλογραφία με τον Πίτερ Μάντελσον, που παραιτήθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Λόρδων στη Βρετανία λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στο σκάνδαλο Επστάιν, ο Βρετανός ρωτά τον ίδιο: «Αγόρασες τίποτα από την Ελλάδα;», με τον παιδόφιλο χρηματιστή να απαντά: «Ναι, αλλά πολύ ελληνικό», χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις για το αν ήταν σκωπτικό το σχόλιο ή αν ήταν κωδικοποιημένο.

Η παρολίγον αγορά του Σκορπιού

Ο Τζέφρι Επστάιν κάποια στιγμή είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά του Σκορπιού, του νησιού του Αριστοτέλη Ωνάση στη Λευκάδα. Ο Επστάιν φέρεται να διερευνούσε την αγορά του νησιού από το καλοκαίρι του 2011, όμως λίγο πριν φύγει η χρονιά, φέρεται να άφησε στην άκρη το επιχειρηματικό του πλάνο. Όπως αποκαλύπτουν τα έγγραφα, συνεργάτες του τον ενημέρωναν για το καθεστώς του νησιού και του έκαναν λεπτομερείς αναφορές για το τι βρισκόταν πάνω στο νησί.