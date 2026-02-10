Ο Επστάιν προσπάθησε να αγοράσει τον Σκορπιό πριν από τον Ριμπολόβλεφ -Χιλιάδες αναφορές στην Ελλάδα

Από τα εκατομμύρια των εγγράφων του Τζέφρι Επστάιν που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική δικαιοσύνη προκύπτει ότι έκανε διερευνητικές επαφές για την αγορά του Σκορπιού, του νησιού του Ωνάση

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Ο Επστάιν προσπάθησε να αγοράσει τον Σκορπιό πριν από τον Ριμπολόβλεφ -Χιλιάδες αναφορές στην Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζέφρι Επστάιν την... τιμούσε την Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται από τα έγγραφά του που δημοσιεύτηκαν από τις αμερικανικές Αρχές και στα οποία η χώρα μας αναφέρεται σε τουλάχιστον 1.500 συνομιλίες του παιδόφιλου, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε στο κελί του.

Αν συμπεριληφθούν δε οι λέξεις κλειδιά όπως Greek ń Eurogroup οι αναφορές διπλασιάζονται. Στην πλειονότητά τους, οι αναφορές αυτές έχουν οικονομικό περιεχόμενο, ωστόσο, υπάρχει και αλληλογραφία που αφορά σε ταξίδια στην Ελλάδα, αλλά και σε επενδυτικά πλάνα.

Πολλά έγγραφα και συνομιλίες σχετίζονται με την ελληνική οικονομική κρίση και τις διασώσεις τραπεζών την περίοδο 2010-2015. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι η συνομιλία του Επστάιν με τον ακαδημαϊκό Νόαμ Τσόμσκι το 2015. Θέμα της η ελληνική κρίση και οι πρακτικές των τραπεζικών δανείων.

Τα ελληνικά νησιά

Ο Επστάιν είχε δείξει ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά. Έβλεπε την Πάτμο σαν μέσο διεύρυνσης του κύκλου του και τον Σκορπιό σαν πιθανή επένδυση. Κομβικό ρόλο για τα ταξίδια του στην Ελλάδα έπαιξε η στενή συνεργάτιδά του Πέγκι Σίγκαλ, Αμερικανή δημοσιογράφος. Η ίδια είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στην Πάτμο και οργάνωνε συχνά δείπνα και εκδηλώσεις στην έπαυλη του Επστάιν στο Μανχάταν με εξέχουσες προσωπικότητες.

Από την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, προκύπτει ότι ο Επστάιν σχεδίαζε το 2011 να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ωστόσο, οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν.

Σε άλλη αλληλογραφία με τον Πίτερ Μάντελσον, που παραιτήθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Λόρδων στη Βρετανία λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στο σκάνδαλο Επστάιν, ο Βρετανός ρωτά τον ίδιο: «Αγόρασες τίποτα από την Ελλάδα;», με τον παιδόφιλο χρηματιστή να απαντά: «Ναι, αλλά πολύ ελληνικό», χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις για το αν ήταν σκωπτικό το σχόλιο ή αν ήταν κωδικοποιημένο.

Η παρολίγον αγορά του Σκορπιού

Ο Τζέφρι Επστάιν κάποια στιγμή είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά του Σκορπιού, του νησιού του Αριστοτέλη Ωνάση στη Λευκάδα. Ο Επστάιν φέρεται να διερευνούσε την αγορά του νησιού από το καλοκαίρι του 2011, όμως λίγο πριν φύγει η χρονιά, φέρεται να άφησε στην άκρη το επιχειρηματικό του πλάνο. Όπως αποκαλύπτουν τα έγγραφα, συνεργάτες του τον ενημέρωναν για το καθεστώς του νησιού και του έκαναν λεπτομερείς αναφορές για το τι βρισκόταν πάνω στο νησί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Μπαίνουν τρικλοποδιές εντός και εκτός γηπέδου» - Ο Ηλιόπουλος για το παρασκήνιο στο ποδόσφαιρο

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Είχε προκαλέσει επεισόδιο σε άλλο τρένο νωρίτερα ο 26χρονος Έλληνας κι αφέθηκε ελεύθερος

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση εργαζομένων της ΕΑΒ έξω από το υπουργείο Άμυνας: «Όχι στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»

11:17ΕΛΛΑΔΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Στρατηγική επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα στο δίκτυό της

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νάντια Κοντογεώργη στο Newsbomb.gr: «Τίποτα δεν (μου) ήρθε τυχαία στη ζωή»

11:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γραμμή 4 του Μετρό: Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε ο μετροπόντικας της AVAX

11:05ΥΓΕΙΑ

Αθλήματα και ψυχική υγεία: Πώς η κίνηση «ξεμπλοκάρει» το μυαλό και βελτιώνει τη διάθεση

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογομαχία των δύο κορυφαίων συνταγματολόγων για το άρθρο 86 - Βενιζέλος: «Προσπάθησα να βάλω τάξη στην αθλιότητα του 1989» - Αλιβιζάτος: «Τώρα, το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα»

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντα από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη 20χρονος

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν αγγίζει» την κυβέρνηση η υπόθεση Παναγόπουλου - Ήταν ενεργό και εμβληματικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, λέει το Μαξίμου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πατέντα για προσκέφαλο που κάνει μασάζ στο κεφάλι

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μεγάλη κατολίσθηση στην Παλαιοκαστρίτσα - Συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

11:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γραμμή 4 του Μετρό: Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε ο μετροπόντικας της AVAX

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της - «Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογομαχία των δύο κορυφαίων συνταγματολόγων για το άρθρο 86 - Βενιζέλος: «Προσπάθησα να βάλω τάξη στην αθλιότητα του 1989» - Αλιβιζάτος: «Τώρα, το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ