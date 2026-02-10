Έντονη διαφωνία Βενιζέλου-Αλιβιζάτου για το άρθρο 86 - «Το ξέρεις, ειδικός είσαι...»

Σε μια ζωηρή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών, αναδείχθηκε η διαφωνία ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νίκο Αλιβιζάτο σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ευθύνη των υπουργών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στις αλλαγές που έγιναν το 2001 και στη διαδικασία άσκησης ποινικών διώξεων κατά υπουργών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Αλιβιζάτος υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του 2001 αποτέλεσε βήμα οπισθοδρόμησης, καθώς καθιέρωσε την αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση διώξεων σε βάρος υπουργών. «Η σύγκριση μεταξύ του 1975 και του 2001 είναι καταλυτική», τόνισε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι πριν από το 2001 υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα για δικαστική παρέμβαση.

Από την πλευρά του, ο κ. Βενιζέλος αντέδρασε έντονα, θέτοντας το ερώτημα αν είναι λογικό να πιστεύουμε ότι παλαιότερα οι δικαστές μπορούσαν να διώκουν υπουργούς ανεξέλεγκτα. Τόνισε ότι η αναθεώρηση του 2001, που έγινε με ομοφωνία στη Βουλή, στόχευε στο να διορθώσει τις αδυναμίες του 1989 και να αποκαταστήσει την τάξη στη διαδικασία άσκησης ποινικών διώξεων.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι η διατύπωση του άρθρου 86 είχε καθοριστική επίδραση στις εξελίξεις σημαντικών υποθέσεων όπως οι Novartis, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, υπογραμμίζοντας τη διαφορετική αντιμετώπιση που προέκυψε λόγω των συνταγματικών αλλαγών.

Η συζήτηση εντάχθηκε στην παρουσίαση του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975 - Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Κύκλο Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα, στις 10 και11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, καθιστώντας το άρθρο 86 κεντρικό θέμα δημόσιου διαλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Νίκος Ανδρουλάκης, Τάσος Γιαννίτσης, Άννα Διαμαντοπούλου, Θόδωρος Ρουσόπουλος, Νίκος Βούτσης και Σταύρος Κοντονής. Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και συμμετείχαν επίσης οι Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης και Κώστας Χρυσόγονος.