Αθλήματα και ψυχική υγεία: Πώς η κίνηση «ξεμπλοκάρει» το μυαλό και βελτιώνει τη διάθεση

Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός σύμμαχος της ψυχικής υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του στρες, στη βελτίωση της διάθεσης και στην ενίσχυση της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PeerJ, ήπιες μορφές άσκησης - όπως οι πρακτικές mind-body (γιόγκα, tai chi) - έχουν αποδεδειγμένα θετική επίδραση στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το όφελος δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές τις μορφές άσκησης, καθώς ακόμη και σύντομες, τακτικές περίοδοι σωματικής δραστηριότητας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Δεν χρειάζονται ώρες στο γυμναστήριο ούτε εξαντλητικά προγράμματα. Ακόμη και λίγα λεπτά καθημερινής κίνησης μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην ψυχική υγεία.

Η σωματική δραστηριότητα θεωρείται πλέον ένα από τα πιο αποτελεσματικά «εργαλεία» για τη φροντίδα της ψυχικής ευεξίας. Όταν το σώμα κινείται, το μυαλό ακολουθεί.

Γιατί το σώμα επηρεάζει τόσο έντονα την ψυχή

Συναισθήματα όπως το άγχος, ο θυμός ή η χαρά δεν μένουν μόνο στο μυαλό, αλλά εκφράζονται και σωματικά. Το ανθρώπινο σώμα και ο εγκέφαλος λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα, με συνεχή ανταλλαγή σημάτων.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εγκεφαλική δραστηριότητα μετατοπίζεται από περιοχές που σχετίζονται με την έντονη σκέψη και την ανάλυση σε περιοχές που ελέγχουν την κίνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «φρενάρει» το νοητικό φορτίο και να δημιουργείται χώρος για καθαρότερη σκέψη και δημιουργικότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα ή «ξεκολλάνε» νοητικά απλώς κάνοντας έναν περίπατο.

Πώς ο αθλητισμός μειώνει το στρες και ανεβάζει τη διάθεση

Η κίνηση επηρεάζει άμεσα τη χημεία του εγκεφάλου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης:

μειώνονται τα επίπεδα της κορτιζόλης , της ορμόνης του στρες

αυξάνονται ουσίες που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ηρεμία

Μεταξύ αυτών:

ενδοκανναβινοειδή , που συνδέονται με το αίσθημα χαλάρωσης και ευφορίας

ντοπαμίνη , που ενισχύει το κίνητρο και τη διάθεση

σεροτονίνη , η οποία σχετίζεται με συναισθηματική ισορροπία

ενδορφίνες, που μειώνουν το αίσθημα πόνου και δυσφορίας

Ο συνδυασμός όλων αυτών εξηγεί γιατί, μετά την άσκηση, πολλοί αισθάνονται πιο ήρεμοι, με καθαρότερο μυαλό και καλύτερη συναισθηματική ισορροπία.

Καλύτερος ύπνος, καλύτερη ψυχολογία

Η τακτική άσκηση συμβάλλει και στη βελτίωση του ύπνου. Όσοι κινούνται συστηματικά τείνουν να κοιμούνται πιο εύκολα, πιο βαθιά και να ξυπνούν λιγότερες φορές μέσα στη νύχτα.

Ο ποιοτικός ύπνος, με τη σειρά του, επηρεάζει θετικά τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη διαχείριση του στρες, δημιουργώντας έναν θετικό κύκλο για την ψυχική υγεία.

Συγκέντρωση, μνήμη και πνευματική διαύγεια

Η άσκηση αυξάνει την αιμάτωση του εγκεφάλου, μεταφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση, όπως ο ιππόκαμπος, φαίνεται να ωφελούνται ιδιαίτερα.

Το μεταιχμιακό σύστημα

Αυτός είναι και ο λόγος που η σωματική δραστηριότητα συνδέεται με καλύτερη πνευματική απόδοση και μειωμένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης με την πάροδο των χρόνων.

Άσκηση, κατάθλιψη και πρόληψη νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, ενώ σε ήπιες περιπτώσεις λειτουργεί ακόμη και συμπληρωματικά ή εναλλακτικά σε άλλες θεραπείες.

Η καλή καρδιοαγγειακή υγεία που προσφέρει η άσκηση φαίνεται να προστατεύει και τον εγκέφαλο, μειώνοντας τον κίνδυνο ασθενειών όπως η άνοια.

Ποιο άθλημα είναι το καλύτερο για την ψυχική υγεία;

Η απάντηση που δίνουν οι ειδικοί είναι η εξής: Εκείνο που μπορείς να κάνεις σταθερά.

Δεν έχει τόση σημασία το είδος της άσκησης όσο, η συχνότητα, η συνέπεια, το αν σου ταιριάζει και σου δημιουργεί θετικά συναισθήματα

Περπάτημα, τρέξιμο, γιόγκα, χορός, βάρη ή ομαδικά αθλήματα μπορούν όλα να λειτουργήσουν ευεργετικά, αρκεί να μην γίνονται αναγκαστικά. Οι διεθνείς οδηγίες συνιστούν περίπου 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα, κατανεμημένα όπως εξυπηρετεί καλύτερα τον καθένα.

Η άσκηση δεν είναι πολυτέλεια ούτε τιμωρία για το σώμα. Είναι μια απλή, προσβάσιμη και φυσική μορφή φροντίδας της ψυχικής υγείας. Λίγη κίνηση κάθε μέρα μπορεί να μειώσει το άγχος, να καθαρίσει το μυαλό και να κάνει την καθημερινότητα πιο ισορροπημένη.

