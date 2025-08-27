Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες

Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αποδυναμώσει ή ακόμη και να «ξεθωριάσει» μνήμες που συνδέονται με τραυματικές εμπειρίες

Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες
Η επιστήμη φαίνεται ότι βρίσκει έναν «σύμμαχο» στη διαχείριση των τραυματικών αναμνήσεων και αυτός δεν είναι άλλος από τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η τακτική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αποδυναμώσει ή ακόμη και να «ξεθωριάσει» μνήμες που συνδέονται με τραυματικές εμπειρίες.

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry από ερευνητές των πανεπιστημίων του Toronto και της Kuushu, δείχνει ότι η άσκηση ενεργοποιεί τη διαδικασία της νευρογένεσης, δηλαδή της δημιουργίας νέων νευρώνων, ιδιαίτερα στον «ιππόκαμπο», την περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη και τη συναισθηματική επεξεργασία. Μέσα από αυτήν την «αναδιοργάνωση» των νευρωνικών κυκλωμάτων, ο εγκέφαλος φαίνεται να αναπτύσσει νέες συνδέσεις που μειώνουν τη δύναμη των τραυματικών αναμνήσεων.

Αν και η πλειονότητα των αποτελεσμάτων προέρχεται από πειράματα σε ζώα, οι επιστήμονες παρατηρούν παρόμοια θετικά σημάδια και στους ανθρώπους. Η τακτική άσκηση βοηθά στη μείωση του άγχους, στη βελτίωση της διάθεσης και στην ενίσχυση της ικανότητας του εγκεφάλου να διαχειρίζεται δύσκολες μνήμες. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρόκειται για διαγραφή αναμνήσεων, αλλά για μείωση της συναισθηματικής τους έντασης.

Τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ιδίως σε περιπτώσεις PTSD και αγχωδών διαταραχών, υποδεικνύοντας ότι η άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό, φυσικό «εργαλείο» για την ψυχική αποφόρτιση.

