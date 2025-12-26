Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» στη Νιγηρία

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται ενόψει της συνάντησής του την Κυριακή με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα προσέλθει με ένα νέο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την Παρασκευή τον εαυτό του ως τον απόλυτο ρυθμιστή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σε συνέντευξή του στο POLITICO.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα και έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι θα φέρει μαζί του ένα νέο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει πρόταση για δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, ενώ η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, στη συνέντευξη ο Τραμπ εμφανίστηκε μάλλον χλιαρός απέναντι στη νέα πρωτοβουλία του Ζελένσκι και χωρίς διάθεση να σπεύσει να την εγκρίνει.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Τραμπ. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Παρά ταύτα, ο Τραμπ εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξει μια παραγωγική συνάντηση το Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι θα πάει καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάει καλά και με τον [Βλαντίμιρ] Πούτιν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο «σύντομα, όσο πιο σύντομα θέλω».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά τη συνομιλία του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή».

Έρχονται επίσης μία ημέρα μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του ISIS στη Νιγηρία, κίνηση που ο πρόεδρος ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έγινε ως αντίποινα για τις δολοφονίες Χριστιανών από την εξτρεμιστική οργάνωση «σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες».

Ο Τραμπ δήλωσε στο POLITICO ότι τα πλήγματα επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, ωστόσο ο ίδιος διέταξε να καθυστερήσουν κατά μία ημέρα για συμβολικούς λόγους.

«Θα το έκαναν νωρίτερα», είπε ο Τραμπ. «Και είπα: “όχι, ας τους κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο” … Δεν το περίμεναν, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο ισοπεδώθηκε».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα τον επισκεφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Έχω τον Ζελένσκι και έχω τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται. Όλοι έρχονται», είπε ο Τραμπ. «Σέβονται ξανά τη χώρα μας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για την αυξανόμενη απειλή από το Ιράν.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι, πέρα από τις εγγυήσεις ασφαλείας, θα επικεντρωθεί στη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και στον έλεγχο των εδαφών του Ντονμπάς, στις ανατολικές περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα.

Το σχέδιο Ζελένσκι, το οποίο Ουκρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως προσπάθεια επίδειξης ευελιξίας χωρίς παραχώρηση εδαφών, έχει λάβει μέχρι στιγμής περιορισμένες δημόσιες αντιδράσεις από την Ουάσινγκτον.

Η πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη συνοδεύεται από βασική προϋπόθεση: η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από αντίστοιχη περιοχή στο Ντονέτσκ.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί κάτι λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, γεγονός που υπογραμμίζει το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.

Πάντως, ο Τραμπ σημείωσε ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση. «Η οικονομία τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη», δήλωσε.

