Εορταστικό ωράριο: Σε ισχύ ξανά από αύριο για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Επανέρχεται από αύριο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο τόσο για τα εμπορικά καταστήματα όσο και για τα σούπερ μάρκετ. Έπειτα από τη μικρή διακοπή 25 και 26 Δεκεμβρίου, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων, η αγορά ξαναμπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Ανοιχτά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00 με πιθανές διαφοροποιήσεις για ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το εορταστικό ωράριο την ερχόμενη εβδομάδα

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου το ωράριο λειτουργίας διαμοφώνεται από 09:00 – 21:00, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου από 09:00 – 21:00, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου από 09:00 – 18:00, ενώ η 1η Ιανουαρίου είναι αργία οπότε θα παραμείνουν κλειστά, όπως κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, όπου παραδοσιακά είναι η ημέρα απογραφής για τις επιχειρήσεις.

Eurokinissi

Προτεινόμενο και προαιρετικό

Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο που προτείνεται από τους Εμπορικούς Συλλόγους είναι ενδεικτικό και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να το προσαρμόζει στις ανάγκες της στο πλαίσιο που ορίζεται γενικότερα και αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και για την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στους κανονικούς της ρυθμούς σε ότι αφορά στο ωράριο λειτουργίας, η αγορά θα επιστρέψει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου του 2026 και έπειτα.

