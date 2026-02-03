Πέντε λεπτά ελάχιστης σωματικής άσκησης την ημέρα μπορούν να ενισχύσουν τη μακροζωία

Σημαντικό όφελος για τη μακροζωία εντοπίζουν οι ερευνητές ακόμη και από μια μικρή αύξηση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Όπως διαπίστωσαν, μόλις πέντε επιπλέον λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την ημέρα, όπως το γρήγορο περπάτημα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 10% στον γενικό πληθυσμό.

Τι έδειξαν τα δεδομένα των activity trackers

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 135.000 ενήλικες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι φορούσαν συσκευές καταγραφής φυσικής δραστηριότητας (activity trackers) για αρκετά χρόνια. Η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν 8,2 έτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα:

5 λεπτά επιπλέον γρήγορου περπατήματος ημερησίως (ταχύτητα περίπου 5–7 χλμ./ώρα) συνδέθηκαν με 10% λιγότερους θανάτους

Στα άτομα με τη χαμηλότερη φυσική δραστηριότητα , η μείωση έφτασε το 6%

10 λεπτά επιπλέον άσκησης την ημέρα συσχετίστηκαν με 15% μείωση της θνησιμότητας

Η μείωση της καθιστικής ζωής κατά 30 λεπτά ημερησίως συνδέθηκε με 7% λιγότερους θανάτους, ενώ μία ώρα λιγότερης αδράνειας έφτασε έως και 13%

«Κάθε κίνηση μετράει»

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Ulf Ekelund από τη Σχολή Αθλητικών Επιστημών της Νορβηγίας, ακόμη και η ελάχιστη κίνηση προκαλεί άμεσες θετικές αλλαγές στον οργανισμό.

«Η σωματική δραστηριότητα επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει τη φλεγμονή, βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος», σημειώνει.

Η καρδιολόγος Amy W. Pollak από την Mayo Clinic, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε τα ευρήματα «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά», τονίζοντας ότι δείχνουν πόσο ρεαλιστικές και άμεσες, μπορεί να είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής.

«Ακόμη και πέντε με δέκα λεπτά επιπλέον άσκησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην μακροζωία», επισημαίνει ο Ulf Ekelund, τονίζοντας ότι η αλλαγή συνηθειών δεν είναι εύκολη. «Ωστόσο, αν η προσπάθεια γίνει σταδιακά, ξεκινώντας από χαμηλούς ρυθμούς, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη», σημειώνει.

Τι τονίζουν οι ειδικοί

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα αφορούν τον πληθυσμό συνολικά και δεν αντικαθιστούν εξατομικευμένες ιατρικές οδηγίες, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερα δεδομένα από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Το μήνυμα που δίνουν ωστόσο είναι πως η σταδιακή αύξηση της καθημερινής κίνησης - ακόμη και σε μικρές δόσεις - μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διάρκεια και την ποιότητα ζωής.

Με πληροφορίες από την The Washington Post

