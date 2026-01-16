Τα εκπληκτικά οφέλη του να στέκεσαι στο ένα πόδι

«Στάσου στη γωνία με το ένα πόδι όρθιο». Το άκουσμα αυτής της φράσης δεν μας είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο, ιδίως όταν είναι και αποτέλεσμα μιας τιμωρητικής πρακτικής. Αν, όμως, κάποιος σας έλεγε ότι το να στέκεστε με το ένα πόδι όρθιο μπορεί να ωφελεί την υγεία σας, μήπως θα βλέπατε τη φράση αυτή με άλλο μάτι;

Το όφελος έγκειται στο ότι η ικανότητα να στεκόμαστε στο ένα πόδι συνδέεται με την ισορροπία και το να μπορούμε να στηριχτούμε σε ένα άκρο μας, ενδυναμώνει το σώμα μας, ενισχύει τη μνήμη μας και διατηρεί τον εγκέφαλό μας πιο υγιή.

Επιπλέον, η άσκηση αυτή, ανάλογα με την ηλικία μας μπορεί να αποδειχτεί και ιδιαίτερα δύσκολη. Όταν είμαστε νεότεροι συνήθως είναι εύκολο και η ισορροπία μας κορυφώνεται στα τέλη της δεκαετίας των 30 πριν αρχίσει να παίρνει την... κατηφόρα.

Εάν είστε άνω των 50 ετών, η ικανότητά σας να ισορροπείτε σε ένα μόνο πόδι για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να υποδηλώνει αρκετά στοιχεία για τη γενική κατάσταση της υγείας σας, αλλά και για το πόσο καλά γερνάτε.

Όμως τα οφέλη που έχει αυτή η στάση, μπορεί να σας κάνουν να θέλετε να αφιερώσετε λίγο παραπάνω χρόνο στο να την καταφέρετε. Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση του κινδύνου πτώσεων, την ενίσχυση της σωματικής δύναμης και τη βελτίωση της μνήμης. «Αν διαπιστώσετε ότι δεν είναι εύκολο, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να εξασκείτε την ισορροπία σας», λέει η Tracy Espiritu McKay, ειδικός στην ιατρική αποκατάστασης για την Αμερικανική Ακαδημία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Γιατί να σας ενδιαφέρει η ισορροπία σας

Ένας από τους κύριους λόγους που οι γιατροί χρησιμοποιούν την ορθοστασία στο ένα πόδι ως μέτρο υγείας είναι η σύνδεσή της με την προοδευτική απώλεια μυϊκού ιστού που σχετίζεται με την ηλικία, τη σαρκοπενία, όπως ονομάζεται.

Από την ηλικία των 30 ετών και μετά, χάνουμε μυϊκή μάζα με ρυθμό έως και 8% ανά δεκαετία. Μέχρι να φτάσουμε στα 80 μας, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι έως και το 50% των ανθρώπων έχουν κλινική σαρκοπενία.

Αυτό έχει συνδεθεί με αρκετά προβλήματα, από τη μειωμένη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα έως τη μείωση της ανοσίας έναντι ασθενειών, αλλά επειδή επηρεάζει τη δύναμη διαφόρων μυϊκών ομάδων, αντικατοπτρίζεται επίσης στην ικανότητά σας να ισορροπείτε στο ένα πόδι. Ταυτόχρονα, τα άτομα που ασκούνται στο ένα πόδι είναι λιγότερο πιθανό να είναι τόσο ευάλωτα στη σαρκοπενία στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, καθώς αυτή η απλή άσκηση βοηθά στη διατήρηση της άρθρωσης των μυών των ποδιών και των ισχίων.

«Η ικανότητα να στέκεται κανείς στο ένα πόδι μειώνεται [με την ηλικία]», λέει ο Kenton Kaufman, διευθυντής του εργαστηρίου ανάλυσης κίνησης στην κλινική Mayo στο Ρότσεστερ της Μινεσότα.

Υπάρχει επίσης ακόμα ένας λόγος που καθιστά σημαντική την ικανότητά μας να ισορροπούμε στο ένα πόδι -η σύνδεση με τον εγκέφαλό μας.

Αυτή η παραπλανητικά απλή στάση απαιτεί όχι μόνο μυϊκή δύναμη και ευελιξία, αλλά και την ικανότητα του εγκεφάλου σας να ενσωματώνει πληροφορίες από τα μάτια σας, το κέντρο ισορροπίας στο εσωτερικό αυτί που είναι γνωστό ως αιθουσαίο σύστημα και το σωματοαισθητικό σύστημα, ένα πολύπλοκο δίκτυο νεύρων που μας βοηθούν να αισθανόμαστε τόσο τη θέση του σώματος όσο και το έδαφος από κάτω μας.

«Όλα αυτά τα συστήματα υποβαθμίζονται με την ηλικία με διαφορετικούς ρυθμούς», λέει ο Kaufman.

Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητά σας να στέκεστε στο ένα πόδι μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την υποκείμενη κατάσταση βασικών περιοχών του εγκεφάλου, λέει η Espiritu McKay. Σε αυτό περιλαμβάνονται εκείνες που εμπλέκονται στις ταχύτητες αντίδρασής σας, η ικανότητά σας να εκτελείτε καθημερινές εργασίες, καθώς και το πόσο γρήγορα μπορείτε να ενσωματώσετε πληροφορίες από τα αισθητηριακά σας συστήματα.

Όλοι μας βιώνουμε ένα ορισμένο βαθμό ατροφίας ή συρρίκνωσης του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου, αλλά αν αυτό αρχίσει να συμβαίνει πολύ γρήγορα, μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά σας να παραμείνετε σωματικά δραστήριοι, να ζείτε ανεξάρτητα στα τελευταία σας χρόνια και να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσης. Δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν δείξει ότι οι ακούσιες πτώσεις, που συνήθως προκαλούνται από απώλεια ισορροπίας, είναι η κύρια αιτία τραυματισμών μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές λένε ότι ασκήσεις με το ένα πόδι μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για τη μείωση αυτού του κινδύνου.

Ο κίνδυνος του πρόωρου θανάτου

Παραδόξως, η ικανότητά σας να στέκεστε στο ένα πόδι αντανακλά ακόμη και τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι άτομα που δεν μπορούσαν να σταθούν στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα στα μέσα ή αργότερα στη ζωή τους είχαν 84% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία τα επόμενα επτά χρόνια.

Το τεστ στάσης στο ένα πόδι αποδείχθηκε το πιο κατατοπιστικό για τον κίνδυνο νόσου. Κατά τα επόμενα 13 χρόνια, όσοι μπορούσαν να σταθούν στο ένα πόδι για δύο δευτερόλεπτα ή λιγότερο είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από όσους μπορούσαν να το κάνουν για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

