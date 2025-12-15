Είναι ασφαλές να αθλούμαστε όταν είμαστε άρρωστοι;

Το αν πρέπει ή όχι να γυμνάζεστε όταν είστε άρρωστοι εξαρτάται από τα συμπτώματά σας, από το πώς αισθάνεστε και από την ένταση της άσκησης που σκοπεύετε να κάνετε.

Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το πότε είναι ασφαλές να ασκηθείτε με κρυολόγημα ή βήχα, όμως υπάρχουν ορισμένες γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η άσκηση συνήθως είναι εντάξει αν τα συμπτώματα εντοπίζονται «πάνω από τον λαιμό» και νιώθετε ότι έχετε δυνάμεις. Αντίθετα, συμπτώματα «κάτω από τον λαιμό» αποτελούν ένδειξη ότι το σώμα σας χρειάζεται ξεκούραση.

Ο «έλεγχος του λαιμού»

Δεν υπάρχει μεγάλη ερευνητική τεκμηρίωση σχετικά με την άσκηση κατά τη διάρκεια ασθένειας. Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν ορισμένες κοινές οδηγίες για να συμβουλεύουν τους ασθενείς τους που αναρωτιούνται αν πρέπει να πάνε στο γυμναστήριο όταν δεν αισθάνονται καλά.

Μία από αυτές τις οδηγίες, που βασίζεται σε μελέτη του 1996, ονομάζεται «έλεγχος του λαιμού»:

Αν όλα τα συμπτώματα είναι πάνω από τον λαιμό (καταρροή, φτέρνισμα κ.λπ.), πιθανότατα μπορείτε να γυμναστείτε.

Αν τα συμπτώματα είναι κάτω από τον λαιμό (εμετός, βήχας, πυρετός, πόνοι στο σώμα κ.λπ.), μάλλον δεν θα πρέπει να ασκηθείτε.

Ωστόσο, αυτή η συμβουλή δεν είναι απόλυτη ούτε υποστηρίζεται από περισσότερες μελέτες, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να γνωρίζετε περισσότερα για τα επιμέρους συμπτώματα και για το πώς μπορεί να σας επηρεάσουν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Ήπια άσκηση για την κόπωση

Το επίπεδο της ενέργειάς σας είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες για το αν πρέπει ή όχι να γυμναστείτε.

Αν αισθάνεστε έντονη κόπωση και εξάντληση, αφήστε το σώμα σας να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πριν ξεκινήσετε ξανά την άσκηση.

Αν έχετε ένα απλό κρυολόγημα και τα επίπεδα ενέργειάς σας είναι σχετικά φυσιολογικά, τότε πιθανότατα είναι εντάξει να ασκηθείτε.

Η ένταση της προπόνησης είναι επίσης κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ένα ήπιο μάθημα γιόγκα ή ένας χαλαρός περίπατος συνήθως είναι ασφαλή αν είστε άρρωστοι, όμως ίσως είναι προτιμότερο να αποφύγετε ένα απαιτητικό μάθημα έντονης καρδιοαναπνευστικής άσκησης.

Αποφύγετε την έντονη άσκηση όταν έχετε πυρετό

Για αυτό το σύμπτωμα οι οδηγίες είναι απολύτως ξεκάθαρες: αν έχετε πυρετό, μείνετε στο σπίτι. Έρευνες δείχνουν ότι η έντονη άσκηση όταν υπάρχει πυρετός μπορεί να σας επιδεινώσει την κατάσταση — σε τέτοιο βαθμό που σε μελέτες σε ζώα έχει συνδεθεί ακόμη και με αυξημένη πιθανότητα θανάτου.

Οι λόγοι είναι πολλοί:

Ο πυρετός αυξάνει την απώλεια υγρών και τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Η άσκηση, σε συνδυασμό με τον πυρετό, μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σώματος σε επικίνδυνα επίπεδα.

Ο πυρετός μειώνει την ενέργεια και περιορίζει τη μυϊκή δύναμη και αντοχή.

Συνήθως δεν είναι δύσκολη απόφαση να αποφύγετε την άσκηση όταν έχετε πυρετό — το κρεβάτι σας πιθανότατα σας «φωνάζει» πολύ πιο δυνατά από το γυμναστήριο.

