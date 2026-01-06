Λάρισα: Αίσιο τέλος για το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα - «Ξύπνησε» από το κώμα

Η κλινική εικόνα του παιδιού είναι τόσο βελτιωμένη που το ενδεχόμενο του εξιτηρίου είναι πλέον ορατό

Λάρισα: Αίσιο τέλος για το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα - «Ξύπνησε» από το κώμα
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Αρχείου - In Time
Το 3χρονο παιδί από τον Βόλο, που έδωσε μια σκληρή και άνιση μάχη καθώς διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα έπειτα από γρίπη, κατάφερε να «ξυπνήσει» και να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Η περιπέτεια που ξεκίνησε μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων φαίνεται να οδηγείται σε ένα αίσιο τέλος, σκορπίζοντας δάκρυα ανακούφισης στους γονείς του και το ιατρικό προσωπικό.

Το χρονικό της δραματικής περιπέτειας

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όταν το παιδί εμφάνισε ανησυχητικά συμπτώματα, όπως πολύ υψηλό πυρετό και έντονους εμέτους. Οι γονείς του, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, έσπευσαν στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου στις 27 Δεκεμβρίου. Εκεί, οι παιδίατροι διέγνωσαν ότι το παιδί δεν νοσούσε απλώς από γρίπη, αλλά είχε παρουσιάσει μια σπάνια και εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή: εγκεφαλίτιδα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η σταδιακή επάνοδος και οι ελπίδες για εξιτήριο

Επί μέρες, οι γιατροί στη Λάρισα ήταν πάνω από το παιδί, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της εγκεφαλίτιδας, η οποία είχε βυθίσει το 3χρονο σε λήθαργο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας, η πρόοδος που έχει σημειώσει το παιδί τα τελευταία εικοσιτετράωρα είναι θεαματική. Πλέον, το μικρό παιδί έχει ανακτήσει την επαφή του με το περιβάλλον, τρώει κανονικά και δείχνει να ανακτά σταδιακά τις δυνάμεις του.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, αν και το ιατρικό προσωπικό παραμένει προσεκτικό, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση, η κλινική του εικόνα είναι τόσο βελτιωμένη που το ενδεχόμενο του εξιτηρίου είναι πλέον ορατό.

