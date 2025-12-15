Πυρηνική συσκευή χαμένη 60 χρόνια στα Ιμαλάια απειλεί τον Γάγγη

Ινδοί στρατιώτες καθαρίζουν το χιόνι από μια χιονοστιβάδα κοντά στο ορεινό πέρασμα Nathu La στην πολιτεία Σικίμ της Ινδίας

Για 6 δεκαετίες ειδικοί αναζητούν μία πυρηνική συσκευή, γνωστή ως RTG, που πιστεύεται ότι έχει θαφτεί στον πάγο των ινδικών Ιμαλαΐων.

Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το 1965 αμερικανικές και ινδικές μυστικές υπηρεσίες, ανήσυχες για το νεοσύστατο πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας, συνεργάστηκαν σε μία απόρρητη αποστολή για να εγκαταστήσουν μια πυρηνική θερμοηλεκτρική γεννήτρια ραδιοϊσοτόπων στη Νάντα Ντέβι, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, πάνω από τις πηγές του Γάγγη.

Το σύστημα τροφοδοτούνταν από αρκετά κιλά πλουτωνίου, και προοριζόταν να τροφοδοτεί αισθητήρες που θα παρακολουθούσαν τις κινεζικές πυραυλικές και πυρηνικές δοκιμές.

Όμως ο καιρός, στάθηκε εμπόδιο και η αποστολή αποθήκευσε τη συσκευή στο βουνό και έφυγε. Όταν επέστρεψε, το RTG και ο πυρήνας πλουτωνίου του είχαν εξαφανιστεί.

Μια RTG, ή Ραδιοϊσοτοπική Θερμοηλεκτρική Γεννήτρια, είναι μια συσκευή που παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας θερμότητα από ένα ραδιενεργό υλικό. Το υλικό εκπέμπει αργά θερμότητα καθώς διασπάται φυσικά.

Οι RTG χρησιμοποιούνται συχνά σε διαστημικές αποστολές ή σε απομακρυσμένα μέρη όπου η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί. Είναι πολύ αξιόπιστες και μπορούν να παράγουν ενέργεια για δεκαετίες. Δεν είναι ωστόσο πυρηνική βόμβα και δεν μπορεί να εκραγεί. Η κύρια ανησυχία αφορά στην ασφάλεια από την ακτινοβολία εάν το υλικό υποστεί ζημιά ή εκτεθεί.

Παρά τις έρευνες η πυρηνική συσκευή παραμένει άφαντη, ωστόσο κάποιοι δεν αποκλείουν να έχει ανακτηθεί αθόρυβα από την Ινδία.

Τα διακυβεύματα ωστόσο από αυτή την εξαφάνιση είναι μεγάλα, καθώς οι παγετώνες της Νάντα Ντέβι τροφοδοτούν ποταμούς που καταλήγουν στον Γάγγη. Το λιώσιμο των παγετών σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να απελευθερώσει ραδιενεργό υλικό στο νερό και στα ιζήματα που ρέουν προς τις πυκνοκατοικημένες πεδιάδες.

Αυτό το σενάριο «χαμηλής πιθανότητας, υψηλού αντίκτυπου» στοιχειώνει τους περιβαλλοντολόγους και τις τοπικές κοινότητες κάθε φορά που μια πλημμύρα, χιονοστιβάδα ή κατάρρευση πλήττει τις εύθραυστες κοιλάδες της περιοχή.

Ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ διαρροή ραδιενέργειας ή μόλυνση, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη θέρμανση και η υποχώρηση των παγετώνων θα μπορούσαν τελικά να εκθέσουν ή να διαταράξουν ό,τι έχει απομείνει από την πυρηνική συσκευή.