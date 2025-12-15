Πυρηνική συσκευή χαμένη 60 χρόνια στα Ιμαλάια απειλεί τον Γάγγη

Η μυστική αποστολή ΗΠΑ και Ινδίας την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου απέναντι στην κινεζική απειλή κατέληξε στην απώλεια της πυρηνικής συσκευής

Newsbomb

Πυρηνική συσκευή χαμένη 60 χρόνια στα Ιμαλάια απειλεί τον Γάγγη

Ινδοί στρατιώτες καθαρίζουν το χιόνι από μια χιονοστιβάδα κοντά στο ορεινό πέρασμα Nathu La στην πολιτεία Σικίμ της Ινδίας

Indian Army
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για 6 δεκαετίες ειδικοί αναζητούν μία πυρηνική συσκευή, γνωστή ως RTG, που πιστεύεται ότι έχει θαφτεί στον πάγο των ινδικών Ιμαλαΐων.

Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το 1965 αμερικανικές και ινδικές μυστικές υπηρεσίες, ανήσυχες για το νεοσύστατο πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας, συνεργάστηκαν σε μία απόρρητη αποστολή για να εγκαταστήσουν μια πυρηνική θερμοηλεκτρική γεννήτρια ραδιοϊσοτόπων στη Νάντα Ντέβι, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, πάνω από τις πηγές του Γάγγη.

Το σύστημα τροφοδοτούνταν από αρκετά κιλά πλουτωνίου, και προοριζόταν να τροφοδοτεί αισθητήρες που θα παρακολουθούσαν τις κινεζικές πυραυλικές και πυρηνικές δοκιμές.

Όμως ο καιρός, στάθηκε εμπόδιο και η αποστολή αποθήκευσε τη συσκευή στο βουνό και έφυγε. Όταν επέστρεψε, το RTG και ο πυρήνας πλουτωνίου του είχαν εξαφανιστεί.

Μια RTG, ή Ραδιοϊσοτοπική Θερμοηλεκτρική Γεννήτρια, είναι μια συσκευή που παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας θερμότητα από ένα ραδιενεργό υλικό. Το υλικό εκπέμπει αργά θερμότητα καθώς διασπάται φυσικά.

Οι RTG χρησιμοποιούνται συχνά σε διαστημικές αποστολές ή σε απομακρυσμένα μέρη όπου η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί. Είναι πολύ αξιόπιστες και μπορούν να παράγουν ενέργεια για δεκαετίες. Δεν είναι ωστόσο πυρηνική βόμβα και δεν μπορεί να εκραγεί. Η κύρια ανησυχία αφορά στην ασφάλεια από την ακτινοβολία εάν το υλικό υποστεί ζημιά ή εκτεθεί.

Παρά τις έρευνες η πυρηνική συσκευή παραμένει άφαντη, ωστόσο κάποιοι δεν αποκλείουν να έχει ανακτηθεί αθόρυβα από την Ινδία.

Τα διακυβεύματα ωστόσο από αυτή την εξαφάνιση είναι μεγάλα, καθώς οι παγετώνες της Νάντα Ντέβι τροφοδοτούν ποταμούς που καταλήγουν στον Γάγγη. Το λιώσιμο των παγετών σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να απελευθερώσει ραδιενεργό υλικό στο νερό και στα ιζήματα που ρέουν προς τις πυκνοκατοικημένες πεδιάδες.

Αυτό το σενάριο «χαμηλής πιθανότητας, υψηλού αντίκτυπου» στοιχειώνει τους περιβαλλοντολόγους και τις τοπικές κοινότητες κάθε φορά που μια πλημμύρα, χιονοστιβάδα ή κατάρρευση πλήττει τις εύθραυστες κοιλάδες της περιοχή.

Ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ διαρροή ραδιενέργειας ή μόλυνση, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη θέρμανση και η υποχώρηση των παγετώνων θα μπορούσαν τελικά να εκθέσουν ή να διαταράξουν ό,τι έχει απομείνει από την πυρηνική συσκευή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ζήτησε από το ChatGPT να του πει όλα τα ονόματα των ανθρώπων της Γης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Το Λούβρο θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα - Απεργούν οι εργαζόμενοι - «Το Μουσείο βρίσκεται σε κρίση»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι σειρές έκαναν το θαύμα τους -Τι έγινε με το Voice

12:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω» - Γιατί λέει «όχι» στη σκηνοθεσία

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέους Ρομά Αγίας Βαρβάρας: «Να αμβλύνουμε εκείνα που μας χωρίζουν»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Αλλάζει τους νόμους οπλοκατοχής μετά την τραγωδία στην παραλία Mπόνταϊ - Τι ίσχυε μετά τη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ το 1996

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Άντεξαν και έφυγαν με το «διπλό» οι Λέικερς - Πέρασαν από το Κλίβελαντ οι Χόρνετς - Highlights

11:53LIFESTYLE

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο και επιστρέφει στη σκηνή με συνεργασία – έκπληξη

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανησυχητικά αντίποινα - Πέταξαν γουρουνοκεφαλές σε μουσουλμανικούς τάφους

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αποκαθιστούμε άμεσα τις υποδομές στον Δήμο Βύρωνα» – Υπεγράφη σύμβαση για αναβάθμιση των χώρων άθλησης

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη - Υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας»

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων κάλυψαν την επιφάνεια της λίμνης Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις - Δείτε φωτογραφίες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Elite League και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Αθήνα διδάσκει τη Γερμανία πώς να ψηφιοποιήσει το Δημόσιο» – Ύμνοι στην ελληνική καινοτομία

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Το έθιμο με τους «ιπτάμενους» χορευτές που αναγνωρίστηκε από την UNESCO

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το «slop» η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster - Τι σημαίνει ο όρος που κατακλύζει το διαδίκτυο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Μποντάι οι Έλληνες της Αυστραλίας - Γιατί υποστηρίζουν πως «δεν ήταν, όμως, τόσο αναπάντεχο» - Ομόθυμη καταδίκη από τις ελληνικές κοινότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Μποντάι οι Έλληνες της Αυστραλίας - Γιατί υποστηρίζουν πως «δεν ήταν, όμως, τόσο αναπάντεχο» - Ομόθυμη καταδίκη από τις ελληνικές κοινότητες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ