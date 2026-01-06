Συλλογικές συμβάσεις και κατώτατος μισθός φέρνουν αυξήσεις έως 20% το 2026

Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 από κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις και κατώτατος μισθός φέρνουν αυξήσεις έως 20% το 2026
Σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνουν και το 15-20% για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων αναμένεται να φέρει το 2026. Οι προσδοκίες από τη συμφωνία κυβέρνησης - κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους είναι υψηλές και εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να μετατρέπονται σε αυξήσεις αποδοχών τους επόμενους μήνες.

Δυναμική στις μισθολογικές αυξήσεις θα δώσει και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1 Απριλίου πάνω από τα 880 ευρώ που βρίσκεται σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα των 950 ευρώ στο σύνολο της τετραετίας, ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να υπερκαλυφθεί έως το 2027.

Σήμερα μόνο το 24% των εργαζόμενων καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ ο στόχος του νέου πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων, που προωθεί η κυβέρνηση, είναι η κάλυψη να φτάσει στο 80% σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο 25 κλαδικές συμβάσεις βρίσκονται σήμερα σε ισχύ, οι περισσότερες εκ των οποίων λήγουν το 2026. Αντίθετα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν υπογραφεί 170 επιχειρησιακές συμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, οι κλαδικές συμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα ξενοδοχεία. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως - η οποία πρόκειται να ψηφιστεί τους πρώτους μήνες του έτους - οι συμβάσεις στις περιπτώσεις που προσφέρουν περιορισμένη κάλυψη αναμένεται να επεκταθούν στο σύνολο επιχειρήσεων και των εργαζομένων του κλάδου. Επίσης εκτιμάται ότι θα υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους που σήμερα είναι πλήρως ακάλυπτοι, όπως αυτός των ιδιωτικών υπαλλήλων που αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αυξήσεις που θα φέρουν συλλογικές συμβάσεις, μαζί με τα επιδόματα, μπορεί να φτάνουν έως 15 - 20% πάνω από τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, με βάση τον οποίο αμείβονται σήμερα πολλοί εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν τα μνημόνια με τον κατώτατο μισθό αμείβονταν περίπου 150.000 εργαζόμενοι. Σήμερα λόγω της ραγδαίας αύξησης των επιχειρησιακών συμβάσεων τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο έχουν εκτιναχθεί στους 600.000

Η αναστροφή αυτής της τάσης αποτελεί διακηρυγμένη πρόθεση και βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης στη μάχη για την προστασία των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό. Στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στις αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν από αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η αύξηση των εισοδημάτων των μισθωτών από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν ήδη από την Πρωτοχρονιά. Πρόκειται για αυξήσεις που είναι αποτέλεσμα της μειωμένης παρακράτησης φόρου εισοδήματος που θα φανεί στα εκκαθαριστικά των αποδοχών τον Ιανουάριο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και των πρόσθετων σημαντικών μειώσεων φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.

