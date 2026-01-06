Η Nvidia παρουσίασε το Alpamayo που κάνει τα αυτοκίνητα να σκέφτονται με τεχνητή νοημοσύνη

Μια πρωτοποριακή τεχνολογική πλατφόρμα AI με το όνομα Alpamayo, που θα βοηθά τα αυτόνομα αυτοκίνητα να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι, παρουσίασε τη Δευτέρα (5/1) ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang.

«Το Alpamayo προσφέρει λογική στα αυτόνομα οχήματα, επιτρέποντάς τους να σκέφτονται σε σπάνια σενάρια, να οδηγούν με ασφάλεια σε περίπλοκες συνθήκες και να εξηγούν τις αποφάσεις τους κατά την οδήγηση», δήλωσε ο Huang από τη σκηνή της ετήσιας τεχνολογικής διάσκεψης CES στο Λας Βέγκας.

«Το Alpamayo είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, δηλαδή ο βασικός του προγραμματισμός είναι διαθέσιμος δωρεάν στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας Hugging Face. Έτσι, οι ερευνητές που ασχολούνται με τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να το δοκιμάσουν και να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες», ανέφερε ο Huang.

Nvidia CEO Jensen Huang debuts Alpamayo open AI models for self-driving cars, which he expects to start hitting the roads in the US in Q1 of this year.



Get the full rundown from #CES2026 here: https://t.co/0tLUdmrFAV pic.twitter.com/PpUTOD97AD — TechCrunch (@TechCrunch) January 5, 2026

«Το όραμά μας είναι ότι κάποια μέρα κάθε αυτοκίνητο, κάθε φορτηγό, θα είναι αυτόνομο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο κοινό.

Μια μετάβαση για τη Nvidia

«Το Alpamayo σηματοδοτεί μια βαθιά στρατηγική στροφή για τη Nvidia, καθώς η εταιρεία περνά από τον ρόλο του παρόχου υπολογιστικής ισχύος σε εκείνον του παρόχου ολοκληρωμένων πλατφορμών για τη λεγόμενη «φυσική» τεχνητή νοημοσύνη - αυτή που δεν μένει μόνο σε υπολογιστές ή οθόνες, αλλά αλληλεπιδρά με τον πραγματικό κόσμο», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος.

Ο Huang ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Nvidia έχει αρχίσει να παράγει ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που λειτουργεί με την τεχνολογία της, το Mercedes-Benz CLA, σε συνεργασία με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Το όχημα θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες, πριν διατεθεί στην Ευρώπη και την Ασία - Γεγονός που φανερώνει την ξεκάθαρη και δυναμική στροφή στον τρόπο που κινείται η εταρεία.

Η παρουσίαση του μοντέλου περιλάμβανε ένα βίντεο επίδειξης της Mercedes-Benz με τεχνητή νοημοσύνη που οδηγούσε στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ ένας επιβάτης, καθισμένος πίσω από το τιμόνι, κρατούσε τα χέρια του στην αγκαλιά του.

«Οδηγεί τόσο φυσικά επειδή έμαθε απευθείας από τους ανθρώπους», δήλωσε ο Huang. «Σε κάθε συνθήκη σου λέει τι πρόκειται να κάνει και αιτιολογεί την κάθε κίνηση».

Με τον τρόπο αυτό, η αυτόνομη οδήγηση έγινε ακόμη πιο ελκυστική για το κοινό, κάτι που αποτυπώθηκε και στην πορεία των μετοχών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι μετοχές του σχεδιαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν ελαφρά άνοδο στις συναλλαγές μετά την παρουσίαση του Huang.

Το μοντέλο – απειλή

Ειδικοί σημειώνουν πως το Alpamayo θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για εταιρείες όπως η Tesla του Έλον Μασκ, η οποία προσφέρει λογισμικό υποβοήθησης οδηγού με την ονομασία Autopilot.

«Αυτό ακριβώς κάνει η Tesla», έγραψε ο Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την παρουσίαση του Alpamayo. «Αυτό που θα διαπιστώσουν είναι ότι είναι εύκολο να φτάσουν στο 99%, το εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι είναι το υπόλοιπο 1%,

οι σπάνιες και περίεργες καταστάσεις, όπως ένας ακραίος καιρός, ή μια απρόβλεπτη συμπεριφορά ενός πεζού».

Well that’s just exactly what Tesla is doing ?



What they will find is that it’s easy to get to 99% and then super hard to solve the long tail of the distribution. — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2026

Όπως και η Tesla, η Nvidia έχει επίσης σχέδια να λανσάρει μια υπηρεσία ρομποταξί μέχρι το επόμενο έτος σε συνεργασία με μια ακόμη εταιρεία, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι ή πού θα βρίσκεται.

H επόμενη γενιά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση κατασκευής τα τσιπ Rubin AI και αναμένεται να κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στο έτος.

Τα Rubin AI είναι η επόμενη γενιά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Πρόκειται για ειδικούς επεξεργαστές που έχουν σχεδιαστεί για να τρέχουν εφαρμογές AI (όπως μεγάλα μοντέλα, αυτόνομα οχήματα, ρομπότ, data centers) πιο γρήγορα και με λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Τα Rubin AI chips:

Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια

Μειώνουν το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας της AI

Είναι πιο αποδοτικά για εκπαίδευση και λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Προορίζονται κυρίως για data centers, cloud και προηγμένα συστήματα AI

Το πολυαναμενόμενο υλικό θα μπορεί να υπολογίζει χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια από την τρέχουσα σειρά τσιπ AI της Nvidia και στοχεύει στη μείωση του κόστους ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Η Nvidia είναι η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων (3,3 τρισ. λιρών). Έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε τα 5 τρισ. δολάρια τον Οκτώβριο, ωστόσο έχει χάσει αξία λόγω ανησυχιών για το αν η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολική.

