Time: Οι αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025

Οι «Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης» ανακηρύχθηκαν Πρόσωπο της Χρονιάς από το περιοδικό Time για το 2025

Time: Οι αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
5'
Το «Πρόσωπο της Χρονιάς» του περιοδικού Time για το 2025 δεν είναι ένα μόνο άτομο. Αντ' αυτού, το περιοδικό αναγνώρισε ως την πιο σημαντική προσωπικότητα της χρονιάς που φεύγει «τους αρχιτέκτονες» της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ο επικεφαλής της Nvidia, Jensen Huang, ο επικεφαλής της Meta, Mark Zuckerberg, ο ιδιοκτήτης της X, Elon Musk, και η «νονά» της τεχνητής νοημοσύνης, Fei-Fei Li, είναι μεταξύ εκείνων που απεικονίζονται σε ένα από τα δύο εξώφυλλα του περιοδικού.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό υπογραμμίζει πόσο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εταιρείες που την υποστηρίζουν αναδιαμορφώνουν την κοινωνία. Αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο που η τεχνολογία, η οποία ξεκίνησε με την κυκλοφορία του ChatGPT από την OpenAI στο τέλος του 2022, συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο επικεφαλής της, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι το chatbot της χρησιμοποιείται από περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε εβδομάδα.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή που την υποστηρίζει, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Φέτος το Time δημοσίευσε δύο εξώφυλλα - το ένα ένα έργο τέχνης που απεικονίζει τα γράμματα της Τεχνητής Νοημοσύνης περιτριγυρισμένα από εργαζόμενους και το άλλο έναν πίνακα που επικεντρώνεται στους ίδιους τους ηγέτες της τεχνολογίας. Το εξώφυλλο αναφέρεται στην κλασική φωτογραφία της Νέας Υόρκης «Γεύμα στην κορυφή ενός ουρανοξύστη» - αλλά με φιγούρες τεχνολογίας στη θέση των σιδηρουργών.

t.jpg

Στη Meta, ο Zάκερμπεργκ φέρεται να έχει επικεντρώσει την εταιρεία γύρω από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει ενσωματώσει στις δημοφιλείς εφαρμογές της. Μαζί με τους Huang, Musk, Li και Altman, εμφανίστηκαν στο εξώφυλλο όπως και η Lisa Su, επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής τσιπ AMD, ο επικεφαλής της Anthropic, Dario Amodei, και ο επικεφαλής του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης της Google, Demis Hassabis.

«Φέτος, η συζήτηση για το πώς να χειριζόμαστε την Τεχνητή Νοημοσύνη με υπευθυνότητα έδωσε τη θέση της σε ένα σπριντ για να την αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε το Time καθώς ανακοίνωσε τα νέα του εξώφυλλα. «Αλλά όσοι αποφεύγουν το ρίσκο δεν έχουν πλέον τον έλεγχο.»

«Χάρη στον Huang, τον Altman και άλλους γίγαντες της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανθρωπότητα πετάει τώρα στον αυτοκινητόδρομο, χωρίς βενζίνη, προς ένα εξαιρετικά αυτοματοποιημένο και εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον.» Και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Σαμ Τζέικομπς, δήλωσε ότι «κανείς» δεν είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο το 2025 όσο «τα άτομα που φαντάστηκαν, σχεδίασαν και κατασκεύασαν την Τεχνητή Νοημοσύνη». «Η ανθρωπότητα θα καθορίσει την πορεία της Τεχνητής Νοημοσύνης προς τα εμπρός και ο καθένας από εμάς μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στον καθορισμό της δομής και του μέλλοντος της», είπε.

time.jpg

Ο αναλυτής της Forrester, Thomas Husson, δήλωσε ότι το 2025 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «σημείο καμπής» για το πόσο συχνά χρησιμοποιείται πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. «Οι περισσότεροι καταναλωτές το χρησιμοποιούν χωρίς καν να το συνειδητοποιούν», δήλωσε στο BBC. Είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) πλέον «στριμώχνεται» σε υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες - πράγμα που σημαίνει ότι η διείσδυσή της είναι «πολύ ταχύτερη από ό,τι κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων του Διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το «Πρόσωπο της Χρονιάς» είναι μια μεγάλη ομάδα, με τους μαχητές του Έμπολα να το έχουν κερδίσει το 2014 και τους πληροφοριοδότες το 2002. Προηγουμένως, το 1982, αναγνώρισε τον υπολογιστή, με το περιοδικό να αναφέρει ότι οι Αμερικανοί είχαν ένα «ζαλισμένο πάθος» για τη συσκευή. Το περιοδικό Time το χαρακτήρισε «εν μέρει μόδα», αλλά είπε ότι ήταν επίσης «εν μέρει μια αίσθηση του πώς η ζωή θα μπορούσε να βελτιωθεί».

Ο υπολογιστής εκπροσωπήθηκε από διάφορους επιχειρηματίες της τεχνολογίας της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή της Apple, Steve Jobs, και του προέδρου της IBM, John Opel. Στη συνέχεια, το 2006, το Πρόσωπο της Χρονιάς δόθηκε στο «Εσύ» - με σκοπό να αντιπροσωπεύσει τη δύναμη των ατόμων στο διαδίκτυο.

Οι συνεργάτες της Wikipedia, οι πρώτοι YouTubers και οι χρήστες του MySpace αναφέρθηκαν ως παραδείγματα «των πολλών που αποσπούν τη δύναμη από τους λίγους και βοηθούν ο ένας τον άλλον δωρεάν». Συνέχισε: «Αυτό όχι μόνο θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά θα αλλάξει και τον τρόπο που αλλάζει ο κόσμος».

