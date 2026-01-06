Netflix: Ανακοινώθηκε η 6η σεζόν του Emily in Paris - Δείτε το teaser - Οι φήμες για την Ελλάδα

Με ένα σύντομο teaser αποκάλυψε το Netflix τη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Emily Cooper με νέες εξελίξεις, ταξίδια και ανατροπές στη ζωή της στο Παρίσι - και όχι μόνο.

Το τρέιλερ, με το κρουασάν και το κεράκι με τον αριθμό έξι, καθώς η Λίλι Κόλινς το σβήνει κλείνοντας το μάτι στην κάμερα, έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές της σειράς να σχολιάζουν τις εξελίξεις και να εκφράζουν τις προσδοκίες τους για τα νέα επεισόδια.

Οι φήμες για γυρίσματα στην Ελλάδα

Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούν σενάρια σύμφωνα με τα οποία η νέα σεζόν του Emily in Paris ενδέχεται να περιλαμβάνει γυρίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Netflix, οι πληροφορίες αυτές έχουν ενισχυθεί από δηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις συντελεστών της σειράς.

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, είχε δηλώσιε πρόσφατα στο Bustle ότι το ενδεχόμενο να ταξιδέψει η Emily στην Ελλάδα είναι ανοιχτό. «Ελπίζω να θέλει να πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα θετική εμφανίζεται και η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς, η οποία δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να δει την ηρωίδα της στην Ελλάδα. «Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ελλάδα», ανέφερε, προσθέτοντας σε συνέντευξή της στο Elite Daily ότι το ενδεχόμενο ταξιδιού στην Ελλάδα έχει ήδη «υπαινιχθεί» στο πλαίσιο του bachelorette της Mindy, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει επιπλέον αφορμές για ένα τέτοιο ταξίδι, πέρα από την ιστορία με τον Gabriel.

Home sweet home ?? Emily in Paris is returning for Season 6! pic.twitter.com/BM9KNEJbYV — Netflix (@netflix) January 5, 2026

Η αναφορά της πρωταγωνίστριας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφορμή για την αναφορά στον πρωθυπουργό στάθηκε η αποκάλυψη που είχε κάνει ο πρωθυπουργός το 2023, ότι παρακολουθεί τη σειρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Τζίμι Φάλον να λέει: «Πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», τονίζοντας τι η Ρώμη έχει κάνει αίτημα η σειρά να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

.@lilycollins reacts to World Leaders fighting over Emily in Paris ? #FallonTonight pic.twitter.com/bJyyTMDCSY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 10, 2025

«Ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο» απάντησε η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, ενώ στη συνέχεια είπε χαρακτηριστικά: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Διαβάστε επίσης