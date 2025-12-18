Λίλι Κόλινς: Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από τα γυρίσματα του «Emily in Paris»

Ο πέμπτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris» είναι εδώ και η πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από τα παρασκήνια σε ανάρτησή της στο Instagram, με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Η τηλεοπτική «Emily» εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους συντελεστές της σειράς και για το κοινό που την «αγκάλιασε», δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για την προβολή του πέμπτου κύκλου.

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς:

«Σήμερα είναι η μέρα! Η πέμπτη σεζόν είναι επίσημα δική σας, όπως και αυτή η μικρή ματιά στα παρασκήνια. Το να περιορίσω το υλικό σε 20 slides ήταν σχεδόν αδύνατο. Δεν υπάρχει ποτέ βαρετή στιγμή στο πλατό με αυτή την ομάδα.Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη για την οικογένεια του Emily in Paris και για όλους εσάς που το βλέπετε μονορούφι από τη στιγμή που ανέβηκε. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς! Απολαύστε το!», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DSaEMRekWWw/

