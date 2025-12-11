Λίλι Κόλινς: Η αναφορά της πρωταγωνίστριας της σειράς «Emily In Paris» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρθηκε στο δημοφιλές talk show, «Tonight Show» σε μια συζήτηση που είχε ο παρουσιαστής, Τζίμι Φάλον με την καλεσμένη του, Λίλι Κόλινς, η οποία είναι και η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Emily In Paris».

Αφορμή για την αναφορά στον πρωθυπουργό στάθηκε η αποκάλυψη που είχε κάνει ο πρωθυπουργός το 2023, ότι παρακολουθεί τη σειρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Τζίμι Φάλον να λέει: «Πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», τονίζοντας τι η Ρώμη έχει κάνει αίτημα η σειρά να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

«Ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο» απάντησε η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, ενώ στη συνέχεια είπε χαρακτηριστικά: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Τι είχε πει ο Μητσοτάκης για την σειρά

Τον Μάιο του 2023 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «2Night Show» είχε δηλώσει πως του αρέσουν οι ξένες σειρές και πως παρακολουθεί το «Emily In Paris» με τη σύζυγό του.

«Όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά -θα με κράξει η κόρη μου τώρα αν με βλέπει κάπου- ξέρεις τι βλέπω; Emily in Paris. Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 10ο λεπτό και μετά:

