Συναγερμός σε όλη τη Θράκη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Κίνδυνοι, απαγορεύσεις και οδηγίες

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες που θα επηρεάσει και την ευρύτερη περιοχή του Έβρου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει την εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου καθώς αναμένεται τις επόμενες ώρες να σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας. Τα καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που θα πνέουν αναμένεται να δημιουργήσουν συνθήκες επικινδυνότητας τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε παραποτάμιες περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπερχείλισης. Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ οι πολίτες καλούνται:

  • Να μην προσεγγίζουν αναχώματα και κοίτες ποταμών,
  • Να αποφεύγουν τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και γεφυράκια,
  • Να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

«Κόκκινη» προειδοποίηση του Δήμου Ορεστιάδας

Στο πλαίσιο της γενικευμένης κινητοποίησης, ο Δήμος Ορεστιάδας εξέδωσε επίσημο δελτίο τύπου, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες στους κατοίκους:

«Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το 1/2026 Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Φαινομένων, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) σε πολλές περιοχές, με ιδιαίτερη ένταση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες:

  • Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες,
  • Να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρο και Άρδα ή τα τοπικά ρέματα και αναχώματα,
  • Να αποφεύγουν τη διέλευση των ιρλανδικών διαβάσεων, ιδίως σε Καστανιές και Ρίζια.

Η πρόγνωση δείχνει εξασθένηση των φαινομένων από το πρωί της Πέμπτης».

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καρικών φαινομένων της ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (06-01-26)

  • Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)
  • Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)
  • Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)
  • Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Την Τετάρτη (07-01-26)

  • Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)
  • Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)
  • Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)
  • Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)
  • Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

