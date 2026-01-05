Φινλανδία: Βίντεο από το ρεσάλτο των ειδικών δυνάμεων σε πλοίο ύποπτο για δολιοφθορά
Το Fitburg θεωρείται ύποπτο για εμπλοκή σε δολιοφθορά του υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας
Στη δημοσιότητα δόθηκαν για πρώτη φορά πλάνα από την επιχείρηση των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο Fitburg, το οποίο θεωρείται ύποπτο για εμπλοκή σε δολιοφθορά του υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας.
Στο βίντεο διακρίνεται ελικόπτερο να προσεγγίζει το σκάφος, ενώ οπλισμένοι άνδρες κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με τη βοήθεια σχοινιών, πραγματοποιώντας την αιφνιδιαστική επιχείρηση.
Το πλοίο φέρεται να είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης με προορισμό το Ισραήλ, σύμφωνα με τη φινλανδική Ακτοφυλακή, η οποία παρείχε τις σχετικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ελσίνκι.
«Αυτή τη στιγμή διερευνούμε υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου.
Οι φινλανδικές αρχές συνδέουν το περιστατικό με την αύξηση της ανησυχίας στην Ευρώπη για την κλιμάκωση των λεγόμενων υβριδικών απειλών που αποδίδονται στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορία την οποία η Μόσχα απορρίπτει.