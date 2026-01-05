Η μαντινάδα από τον μικρό Ρεθυμνιώτη που είχε συγκινήσει τον Γιώργο Παπαδάκη

Η είδηση πως ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, έφερε ξανά στο φως παλαιότερα στιγμιότυπα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει μια συνάντηση που είχε ο δημοσιογράφος πριν από τρία χρόνια στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας