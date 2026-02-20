Γκραντ για τελικό Final 8: «Δεν φοβόμαστε τίποτα, θα είμαστε έτοιμοι»

Ο Αμερικάνος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR παραχώρησε δηλώσεις στο περιθώριο της προπόνησης των «πράσινων» για τον τελικό του Σαββάτου (21/02) και στάθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας του «τριφυλλιού» κόντρα στους Πειραιώτες.

Χαρακτηριστικά, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για:

Το πώς προσεγγίζει το ματς: «Ξέρουμε ότι παίζουν καλά. Στα δύο τελευταία ματς παίζουμε καλά. Ανυπομονούμε».

Τον δύσκολο μήνα του «τριφυλλιού» και τις καλές εμφανίσεις: «Γινόμαστε υγιείς, ήρθε ο Νάιτζελ. Έχουμε αυτοπεποίθηση».

Τον τελικό με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα ματς. Πρέπει να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς και να πάρεις τη νίκη».

Το ότι ο Φουρνιέ είπε ότι δεν μετράνε στους τελικούς τα σουτ αλλά το να δίνεις το κάτι παραπάνω: «Όλα μετράνε. Πρέπει να σκοράρει. Δεν μπορείς να κερδίσεις χωρίς να σκοράρεις. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας και ελπίζουμε να κερδίσουμε».

Τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Δύο σημαντικοί παίκτες. Μπορούν να είναι βασικοί σέντερ στις περισσότερες ομάδες. Ταλαντούχοι παίκτες. Τους χρειάζονται, αν δε τους έχουν θα είναι δύσκολο. Ποιος ξέρει τι θα γίνει; Δεν φοβόμαστε τίποτα, θα είμαστε έτοιμοι».

Το ότι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κρίνει τίτλο: «Πάντα είναι πρόκληση, όπου και να τους αντιμετωπίσεις. Παίζουν με το στιλ τους, εμείς με το δικό μας. Τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ νικάει μία ο ένας μία ο άλλος».

