Final 8: Αιώνια «μάχη» για 13η φορά, «πράσινη» η υπεροχή

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος για το 2026, βρίσκει ξανά αντιμέτωπους τους αιώνιους αντιπάλους. Παναθηναϊκός AKTOR εναντίον Ολυμπιακού, για τρίτη συνεχόμενη φορά μάλιστα. Και πάλι στα «Δύο Αοράκια» ο καθοριστικός αγώνας, με το format του Final 8.

«Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» πιάνουν… 13άρι σε τελικούς Κυπέλλου με αυτή την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/2) στις 20:00. Το «τριφύλλι» στις 12 προηγούμενες συναντήσεις στην ιστορία των μεγάλων αντιπάλων του ελληνικού αθλητισμού, έχει ξεκάθαρη υπεροχή.

Ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς έχει τα περισσότερα Κύπελλα – όπως και συνολικά τρόπαια – μετρώντας 21 κατακτήσεις, σε τελικούς με τον Ολυμπιακό έχει κερδίσει 8 στις 12 φορές που αναμετρήθηκαν. Με τους Πειραιώτες να έχουν τις μισές κατακτήσεις.

Οι τελικοί Κυπέλλου ανάμεσα στους αιωνίους από το 1976:

8 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ – 4 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Παναθηναϊκό Στάδιο 2 Ιουνίου 1979

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-72 (45-46)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πολίτης): Κόντος 21, Παπαντωνίου 16, Κοκολάκης 15, Κορωναίος 12, Στεργάκος 11, Μπατής 4, Παπάζογλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μουρούζης): Γιατζόγλου 28, Διάκουλας 15, Καστρινάκης 13, Μελίνι 8, Ραφτόπουλος 6, Σισμανίδης.

Γλυφάδα 20 Απριλίου 1983

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-62

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κέφαλος): Κορωναίος 19, Στεργάκος 13, Ανδρίτσος 12, Κοκολάκης 11, Κάππος 9, Ιωάννου 8.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρλάς): Γιατζόγλου 14, Παραγιός 10, Καστρινάκης 9, Σκροπολίθας 8, Κασσίμης 6, Ραφτόπουλος 6, Κοκορόγιαννης 5, Κοζάκης 4.

ΣΕΦ 23 Απριλίου 1986

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 (42-42)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κυρίτσης): Ιωάννου 13, Βίδας 1, Ανδρίτσος 22, Παπαπέτρου 16, Στεργάκος 25, Σκροπολίθας 11, Πετρουδάκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αναστασάτος): Σαμπάνης 7, Παραγιός 8, Μανιάτης 11, Κοζάκης 6, Καμπούρης 12, Χριστοδούλου 17, Παναγιωτόπουλος 13, Κούκης 2, Ναλμπάντης 2.

Ελληνικό 26 Μαρτίου 2008

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-79 (34-30)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Περπέρογλου 8 (2), Σπανούλης 20 (4), Πρκάτσιν, Μπατίστ 5, Χατζηβρέττας 6 (2), Ντικούδης, Τσαρτσαρής 14 (4), Διαμαντίδης 9 (1), Ουίνστον 11 (2), Γιασικεβίτσιους 8 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Μπλάκνεϊ 2, Πρίντεζης, Ματσιγιάουσκας 5 (1), Τεόντοσιτς 8 (2), Μπουρούσης 11, Τσακαλίδης, Γκριρ 28 (4), Βασιλόπουλος 15 (2), Βασιλειάδης, Τζάκσον 10.

Ελληνικό 22 Φεβρουαρίου 2009

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 70-80 (30-32)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 13 (1), Πελεκάνος , Πρίντεζης 9, Βούισιτς 4, Μιλόσεβιτς , Μπουρούσης 10, Χαλπερίν 3 (1), Γκριρ 11 (1), Πάργκο 7 (1), Βασιλόπουλος 8 (2), Ερτσεγκ 2, Σχορτσιανίτης 3.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Γιασικεβίτσιους 10 (1), Σπανούλης 9, Περπέρογλου 9 (2), Μπατίστ 12, Φώτσης 13(2), Χατζηβρέττας , Νίκολας 6 (2), Τσαρτσαρής , Διαμαντίδης 16 (3), Πέκοβιτς 5.

Ελληνικό 20 Φεβρουαρίου 2010

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-64 (37-31)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 3 (1), Πεν 7 (2), Τσίλντρες 7, Βούιτσιτς 4, Μπουρούσης 8, Χαλπερίν, Κλέιζα 12 (1), Μαυροκεφαλίδης 2, Βασιλόπουλος, Σχορτσιανίτης 3, Τεόντοσιτς 20 (3)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Τέπιτς, Σπανούλης 4, Περπέρογλου 6 (2), Μπατίστ 10, Φώτσης 2, Χέισλιπ 6, Νίκολας 10 (2), Διαμαντίδης 12 (2), Πέκοβιτς 12, Γιασικεβίτσιους 2

Ελληνικό 15 Μαϊου 2011

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-74 (39-37)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καϊμακόγλου 6, Τέπιτς 2, Μάριτς, Περπέρογλου 5 (1), Μπατίστ 17, Φώτσης 8 (2), Σάτο 7 (1), Νίκολας, Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 17 (3), Βουγιούκας, Καλάθης 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Παπαλουκάς, Τεόντοσιτς 18 (2), Γκόρντον 2, Πρίντεζης, Μπουρούσης 13, Κέσελ 4 (1), Ερτσεγκ 2, Μαυροκεφαλίδης 16, Χαλπερίν 9 (1), Γλυνιαδάκης 2, Παπανικολάου 8 (2)

Ελληνικό 10 Μαρτίου 2012

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 70-71 (35-38)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Χάινς 11, Παπανικολάου, Άντιτς 13 (2), Σπανούλης 12, Μάντζαρης 2, Ντόρσεϊ 2, Κέσελ 7 (1), Γκετσεβίτσιους 2, Σλούκας 4 (1), Πρίντεζης 17 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Σμιθ, Καϊμακόγλου 8, Μάριτς 6, Περπέρογλου, Μπατίστ 9, Λόγκαν, Σάτο 10 (2), Γιασικεβίτσιους 10 (1), Τσαρτσαρής 5 (1), Διαμαντίδης 9, Βουγιούκας 7, Καλάθης 7 (1).

Ελληνικό 10 Φεβρουαρίου 2013

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-78 (41-30)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αργύρης Πεδουλάκης): Σχορτσανίτης 6, Μπράμος, Σκορδίλης, Ματσιούλις 3 (1), Καπόνο 8, Ούκιτς 18 (3), Λάσμε 16, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 19, Γκιστ 11, Μπανκς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάινς 8, Λο 15 (1), Άντιτς 17, Σπανούλης 12 (2), Περπέρογλου 2, Σερμαντίνι 4, Σλούκας 10 (2), Παπανικολάου 2, Πάουελ 2, Γκετσεβίτσιους, Πρίντεζης 6 (1)

«Δύο Αοράκια» 20 Φεβρουαρίου 2022

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 73-81

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 10 (2), Παπαγιάννης 10, Μποχωρίδης 2, Κασελάκης 4, Γουάιτ 15 (1), Γιόβιτς, Νέντοβιτς 23 (4), Έβανς 6, Σαντ Ρος 3 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (1), Ντόρσεϊ 21 (3), Φαλ 7, Σλούκας 10 (1), Μάρτιν 4, Βεζένκοφ 18 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 2, Ζαν Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 9.

«Δύο Αοράκια» 18 Φεβρουαρίου 2024

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 58-69

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Σλούκας 3 (1), Παπαπέτρου 2, Γκραντ 11 (2), Ναν 10, Λεσόρ 12, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 16 (4).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ράιτ 13, Κέινααν 6 (2), Λαρεντζάκης 4, Μήτρου-Λονγκ 3, Φαλ 13, Παπανικολάου 9, Μπραζντέικις, Πίτερς 6 (1), Πετρούσεφ 10 (1).

«Δύο Αοράκια» 16 Φεβρουαρίου 2025

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-75

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν 2, Σλούκας 17 (3), Όσμαν 7, Παπαπέτρου 5 (1), Γκραντ 10 (1), Ναν 17 (1), Γκέιμπριελ 3, Ερνανγκόμεθ 11 (1), Μήτογλου 7 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουίλιαμς-Γκος 10 (1), Λαρεντζάκης 7 (1), Φαλ 10, Βεζένκοφ 17 (2), Παπανικολάου 6 (2), Πίτερς 3, Μιλουτίνοφ 4, ΜακΚίσικ 7, Φουρνιέ 11 (2).