Αταμάν: «Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας»

Ο Εργκίν Αταμάν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του κόντρα στον Ηρακλή, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Final 8. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR επισήμανε πως περιμένει έναν ωραίο τελικό κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως θέλει το Κύπελλο για τους οπαδούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Παίξαμε πολύ καλά. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Επιθετικά μοιράσαμε την μπάλα και πήραμε μία καθαρή νίκη».

Για τον τελικό: «Είπα ότι υπάρχει μόνο ένα Κύπελλο και δύο μεγάλες ομάδες. Θα είναι ένα ντέρμπι που θα αποφασίσει τον νικητή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας για να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας. Θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή και μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Θα είναι ωραίο ματς. Ελπίζω να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Σε αυτά τα δύο ματς έδειξε την ποιότητά του. Είναι έμπειρος και έξυπνος παίκτης. Προσαρμόστηκε στην ομάδα. Οι παίκτες τον ξέρουν καλά. Όλοι σέβονται τους άλλους. Θα είναι καλύτερος. Έκανε μία προπόνηση και έπαιξε δύο ματς. Θα προσφέρει πολλά».