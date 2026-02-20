Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Α.Π.

Ζητάει επίσης κατάθεση του πρωθυπουργού 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Α.Π.
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα πολιτικής φύσεως παρέμβαση με αφορμή τα Τέμπη έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου και μεταξύ άλλων ζητάει την άρση επικοινωνιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργών της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εκ των συνηγόρων στην υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος ανέφερε:

«Ζητάμε τη διενέργεια ανακριτικών ενεργειών που δεν έχουν γίνει και θα διαλευκάνουν πολύ περισσότερο την υπόθεση. Η δικογραφία που αφορά τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, έχει ως κατηγορουμένους και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και υπηρεσιακά κυβερνητικά, κρατικά στελέχη που συνδέονται άμεσα με τον πρωθυπουργό.

(…)

Ζητάμε άμεσα να γίνουν τα εξής:

Να κληθεί και να καταθέσει η πρώτη ανακρίτρια, κυρία Σούρλα, για να δηλώσει ποια ενημέρωση είχε από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές

Να κληθεί να καταθέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ενημερώσει για τις ενέργειες που έκανε

Να κληθεί να καταθέσει ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκο

Να συσχετιστεί στη δικογραφία όλο το υλικό των επικοινωνιών της Αστυνομίας τις κρίσιμες ημέρες στη Λάρισα

Ζητάμε την άρση απορρήτου των επικοινωνιών του κ. Μητσοτάκη, του κ. Τριαντόπουλου, του κ. Γεραπετρίτη, του κ. Σκέρτσου, του κ. Αγοραστού και όλων συνολικά των εμπλεκομένων»

Τέμπη - εκταφές: Μερική ανάκληση της παραγγελίας από την Εισαγγελία Λάρισας

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της για τις εκταφές των θυμάτων Τεμπών, προχωρά με σημερινή της απόφαση η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η μερική ανάκληση αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και ελήφθη, αφού προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς των θυμάτων σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Οι οικογένειες ζητούν οι σοροί να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για τη διενέργεια σύνθετων ελέγχων, όπως –κατά την άποψή τους– έχει υποδειχθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου είχε εκδοθεί νέα παραγγελία για την εκταφή εννέα σορών έως το τέλος της εβδομάδας, με διορία 24 ωρών για τον εντοπισμό και τη γνωστοποίηση των εργαστηρίων που θα αναλάμβαναν τις εξετάσεις. Παράλληλα, δόθηκε περιθώριο δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν τους ιατροδικαστές. Τονίστηκε, μάλιστα, ότι οι βασικές εξετάσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί στους μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές, ιστολογικές και DNA).

Με τη μερική ανάκληση, η Εισαγγελέας ουσιαστικά εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την απόρριψη τριών προσφυγών, επικαλούμενη προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις για αιτήματα εκταφής, καθώς και παλαιότερα βουλεύματα σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων στο εξωτερικό.

Οι προσφυγές που κατατέθηκαν «παγώνουν» έως την εκδίκασή τους. Στο μεταξύ, συγγενείς θυμάτων επέδωσαν εξώδικο, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για εκταφές και αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτούμενες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επαρκώς στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

16:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Έντονη βροχόπτωση στην εθνική οδό, στο ύψος της Θήβας

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλάει τη γλώσσα της ισχύος» - «Κίνδυνος» ο «αφελής ειρηνισμός»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Πέταξε κατά λάθος 20 ράβδους χρυσού στα σκουπίδια: Επιχείρηση-θρίλερ σε χωματερή της Ιταλίας

15:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκραντ για τελικό Final 8: «Δεν φοβόμαστε τίποτα, θα είμαστε έτοιμοι»

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ο προσυνεδριακός διάλογος με κάλεσμα σε μέλη και πολίτες

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Πλημμύρισε ξανά το Νεοχώρι - Μαθητές γαντζώθηκαν από σύρματα για να γυρίσουν σπίτια τους

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις από τις εκταφές από την Εισαγγελία Λάρισας

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βαλτική και τον Ατλαντικό το «Σαρλ ντε Γκωλ», εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας για τη Γροιλανδία

15:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Χουάντσο για τελικό του Final 8: «Θα είναι μία μάχη»

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Διακοπή κυκλοφορίας στον κόμβο Σελεύκειας λόγω πλημμύρας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

5 Παράγοντες που Προδιαθέτουν την Ανάπτυξη Πετρών στη Χολή

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Έντονη βροχόπτωση στην εθνική οδό, στο ύψος της Θήβας

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Προσύμφωνο του υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη για την απόκτηση 262 φωτογραφιών από την εκτέλεση των ηρώων και άλλα γεγονότα - Είναι αυθεντικές

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου», ο αποχαιρετισμός του πρωθυπουργού

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ