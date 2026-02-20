Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Α.Π.

Νέα πολιτικής φύσεως παρέμβαση με αφορμή τα Τέμπη έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου και μεταξύ άλλων ζητάει την άρση επικοινωνιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργών της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εκ των συνηγόρων στην υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος ανέφερε:

«Ζητάμε τη διενέργεια ανακριτικών ενεργειών που δεν έχουν γίνει και θα διαλευκάνουν πολύ περισσότερο την υπόθεση. Η δικογραφία που αφορά τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, έχει ως κατηγορουμένους και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και υπηρεσιακά κυβερνητικά, κρατικά στελέχη που συνδέονται άμεσα με τον πρωθυπουργό.

(…)

Ζητάμε άμεσα να γίνουν τα εξής:

Να κληθεί και να καταθέσει η πρώτη ανακρίτρια, κυρία Σούρλα, για να δηλώσει ποια ενημέρωση είχε από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές

Να κληθεί να καταθέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ενημερώσει για τις ενέργειες που έκανε

Να κληθεί να καταθέσει ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκο

Να συσχετιστεί στη δικογραφία όλο το υλικό των επικοινωνιών της Αστυνομίας τις κρίσιμες ημέρες στη Λάρισα

Ζητάμε την άρση απορρήτου των επικοινωνιών του κ. Μητσοτάκη, του κ. Τριαντόπουλου, του κ. Γεραπετρίτη, του κ. Σκέρτσου, του κ. Αγοραστού και όλων συνολικά των εμπλεκομένων»

Τέμπη - εκταφές: Μερική ανάκληση της παραγγελίας από την Εισαγγελία Λάρισας

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της για τις εκταφές των θυμάτων Τεμπών, προχωρά με σημερινή της απόφαση η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η μερική ανάκληση αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και ελήφθη, αφού προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς των θυμάτων σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Οι οικογένειες ζητούν οι σοροί να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για τη διενέργεια σύνθετων ελέγχων, όπως –κατά την άποψή τους– έχει υποδειχθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου είχε εκδοθεί νέα παραγγελία για την εκταφή εννέα σορών έως το τέλος της εβδομάδας, με διορία 24 ωρών για τον εντοπισμό και τη γνωστοποίηση των εργαστηρίων που θα αναλάμβαναν τις εξετάσεις. Παράλληλα, δόθηκε περιθώριο δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν τους ιατροδικαστές. Τονίστηκε, μάλιστα, ότι οι βασικές εξετάσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί στους μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές, ιστολογικές και DNA).

Με τη μερική ανάκληση, η Εισαγγελέας ουσιαστικά εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την απόρριψη τριών προσφυγών, επικαλούμενη προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις για αιτήματα εκταφής, καθώς και παλαιότερα βουλεύματα σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων στο εξωτερικό.

Οι προσφυγές που κατατέθηκαν «παγώνουν» έως την εκδίκασή τους. Στο μεταξύ, συγγενείς θυμάτων επέδωσαν εξώδικο, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για εκταφές και αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτούμενες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επαρκώς στη χώρα.

Διαβάστε επίσης