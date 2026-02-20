Πέταξε κατά λάθος 20 ράβδους χρυσού στα σκουπίδια: Επιχείρηση-θρίλερ σε χωματερή της Ιταλίας

Μια απλή, καθημερινή κίνηση ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη αξίας 150.000 ευρώ, όταν ένας 57χρονος στην Ιταλία πέταξε στα σκουπίδια μια κασετίνα που περιείχε 20 χρυσές ράβδους.

