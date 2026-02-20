Μια νύχτα μόνο spoiler: Εγκυμοσύνη σοκ – Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές

Τις επόμενες εβδομάδες, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές του MEGA.

Ο Σταύρος απαιτεί από τον Οδυσσέα να βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα της εταιρίας και να μην ασχολείται μόνο με τα προσωπικά του. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, τον κατηγορεί ότι παίζει θέατρο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία προκειμένου να πλησιάσει την Αρετή.

Η Ελένη βιώνει έντονη προσωπική ήττα, ζήλια και απόρριψη που τη σπρώχνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, η οποία καταλήγει σε σφοδρό τροχαίο. Η ακατάσχετη αιμορραγία της κάνει τους γιατρούς να ανησυχούν για την πορεία του χειρουργείου με τον Χάρη και την Αρετή να βιώνουν μία τρομερή αγωνία. Η συνάντηση του Οδυσσέα και της Αρετής στο νοσοκομείο δημιουργεί ένταση και αμηχανία, ενώ η παρουσία της Αλεξάνδρας δείχνει να ενοχλεί την Αρετή.

Ο Σταύρος είναι διαλυμένος και νιώθει ενοχές με την εγκυμοσύνη της Ελένης, ενώ εκείνη ζητάει από την αδερφή της μία χάρη. Ο Σταύρος πλέον καταλαβαίνει ότι η Ελένη είναι αυτή που τον αγαπά πραγματικά.

Παράλληλα, οι υποψίες του Πωλ για τη Μιρέλλα φουντώνουν και αποφασίζει να την έχει σε στενή παρακολούθηση, περιμένοντας να κάνει το πρώτο λάθος. Ο Νταγιάννος θα αναλάβει να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από το ατύχημα της Μίνας…

