Ύδρα: Στο λιμάνι τα σκηνικά για το νέο γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ - Δείτε βίντεο του Newsbomb.gr

Ύδρα: Τα σκηνικά στο λιμάνι για το νέο γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ - Δείτε βίντεο του Newsbomb.gr

Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες του Χόλιγουντ, με τοποθεσίες του νησιού να έχουν «αλλάξει πρόσωπο» για τις ανάγκες της ταινίας.

Στο νησί του Αργοσαρωνικού βρίσκεται και ο Μπραντ Πιτ από την Πέμπτη (19/02) για τα γυρίσματα της παραγωγής με τίτλο «The Riders», τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο του Newsbomb.gr, σκηνικά έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο λιμάνι του νησιού.

Ένα από τα σκηνικά της ταινίας είναι ένα φαρμακείο. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα εγκαταλελειμμένο μαγαζί που μετατράπηκε πλήρως για τις ανάγκες της παραγωγής.

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ύδρας καθώς περπατούσε προς το σημείο των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός, χαμογελαστός κι ευγενικός, χαιρέτησε όσους συνάντησε στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει μισθώσει βίλα γνωστού επιχειρηματία για τη διαμονή του ηθοποιού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διακριτικότητα, με την παρουσία ακόμη και σωσιών για λόγους ασφαλείας και αποφυγής συνωστισμού.

Σήμερα Παρασκευή, τα γυρίσματα γίνονται στην Σχολή Καλών Τεχνών στο νησί, με την ευρύτερη περιοχή να είναι απροσπέλαστη.

Σε άλλο σημείο της πόλης εντοπίζεται και τμήμα των logistics της παραγωγής, με βεστιάριο και αποθήκη εξοπλισμού.

Το συνεργείο αριθμεί περίπου 250 άτομα, με το καθημερινό catering να περιλαμβάνει –όπως επισημαίνεται– ελληνικές γεύσεις και υγιεινές επιλογές. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές Μαρτίου, με πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης την 5η Μαρτίου.

Η υπόθεση της ταινίας, όπως μεταδίδεται, δεν αφορά έργο εποχής αλλά σύγχρονη ιστορία, με κεντρικό άξονα την αναζήτηση μιας εξαφανισμένης συζύγου. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ενώ το νησί εμφανίζεται πλήρες ενόψει και του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, οπότε και προγραμματίζονται καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Η Ύδρα, με τη διαχρονική της γοητεία και την αυθεντική αρχιτεκτονική της, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί ιδανικό προορισμό για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, προσελκύοντας τα βλέμματα της παγκόσμιας showbiz.

