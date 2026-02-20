Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

Στον... πυρετό του Μπραντ Πιτ κινείται η Ύδρα από χθες, καθώς το νησί του Αργοσαρωνικού - για ακόμη μία φορά - μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες του Χόλιγουντ.

Ο σταρ βρίσκεται στο νησί από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου για τα γυρίσματα της παραγωγής με τίτλο «The Riders», τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Βασικό σκηνικό των γυρισμάτων αποτελεί η περιοχή γύρω από το λιμάνι της Ύδρας, καθώς και επιλεγμένα σημεία εντός του οικισμού, που προσφέρουν αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα.

Σήμερα Παρασκευή, τα γυρίσματα γίνονται στην Σχολή Καλών Τεχνών στο νησί, με την ευρύτερη περιοχή να είναι απροσπέλαστη.

Δείτε στο βίντεο του Newsbomb.gr την περιοχή των γυρισμάτων:

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ύδρας καθώς περπατούσε προς το σημείο των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός, χαμογελαστός κι ευγενικός, χαιρέτησε όσους συνάντησε στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορέις, η παραγωγή έχει μισθώσει βίλα γνωστού επιχειρηματία για τη διαμονή του ηθοποιού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διακριτικότητα, με την παρουσία ακόμη και σωσιών για λόγους ασφαλείας και αποφυγής συνωστισμού.

Το συνεργείο αριθμεί περίπου 250 άτομα, με το καθημερινό catering να περιλαμβάνει –όπως επισημαίνεται– ελληνικές γεύσεις και υγιεινές επιλογές. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές Μαρτίου, με πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης την 5η Μαρτίου.

Η υπόθεση της ταινίας, όπως μεταδίδεται, δεν αφορά έργο εποχής αλλά σύγχρονη ιστορία, με κεντρικό άξονα την αναζήτηση μιας εξαφανισμένης συζύγου. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ενώ το νησί εμφανίζεται πλήρες ενόψει και του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, οπότε και προγραμματίζονται καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Η Ύδρα, με τη διαχρονική της γοητεία και την αυθεντική αρχιτεκτονική της, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί ιδανικό προορισμό για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, προσελκύοντας τα βλέμματα της παγκόσμιας showbiz.

Διαβάστε επίσης