Survivor: Έκτακτο επεισόδιο και αποχώρηση με κλάματα

Το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, «Survivor», μπορεί να μην βγήκε χθες στον αέρα, όμως έρχεται απόψε με ένα επεισόδιο-φωτιά.

Οι σχέσεις στην ομάδα των Επαρχιωτών είναι στα… κόκκινα. Οι σπόντες είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ ορισμένοι έχουν επιλέξει να μη μιλάνε καθόλου μεταξύ τους. Στην ομάδα των Αθηναίων, μία κόντρα δημιουργείται ανάμεσα στην Κέλλυ Μποφίλιου και στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και η μεταξύ τους απόσταση μεγαλώνει.

Ο τελευταίος αγώνας της εβδομάδας έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας καθώς απαιτεί δύναμη, τεχνική και συνεργασία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Στο Συμβούλιο του νησιού μία ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό «παγώνει» τις δύο ομάδες… Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Ιωάννης Ρέβης, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Βασιλική Μουντή, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη περιμένουν να μάθουν ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του και ποιοι θα οδηγηθούν σε μονομαχία.

Ένας ή μία Survivor απόψε αποχωρεί, ποια θα είναι η τελευταία του/της λέξη και πώς θα επηρεάσει το παιχνίδι; Η αποψινή αποχώρηση, με βάση τα μέχρι στιγμής spoilers, είναι γυναικεία υπόθεση. Το όνομα που ακούγεται έντονα πως θα αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο είναι αυτό της Κέλλυς Μποφίλιου. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν…

Διαβάστε επίσης