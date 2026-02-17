Τηλεθέαση: Μάχη στη βραδινή ζώνη – «Τσιμπάει» νούμερα το Survivor», τι έκαναν MasterChef και σειρές

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen, το βράδυ της Δευτέρας;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen, το βράδυ της Δευτέρας;
Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών ρίχνονται στη μάχη για την τηλεθέαση, στη βραδινή ζώνη, και τα νούμερα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Δευτέρας, ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA κατέγραψε 18% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό. Το «MasterChef» ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής στους τηλεθεατές 18-54, συγκεντρώνοντας 14,7%. Στο σύνολο, ο διαγωνισμός μαγειρικής του STAR έκανε 10,5%. Το «Survivor» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 11,2% του συνόλου και στο 11,6% του δυναμικού κοινού, ανεβάζοντας στροφές.

Στο μέτωπο της μυθοπλασίας, το «Porto Leone» στον ALPHA, που πήρε lead in από τον «Άγιο Έρωτα» κράτησε παρέα στο 14,2% του συνόλου και στο 12,4% του δυναμικού κοινού. Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 15,1% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

«Η Γη της ελιάς», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 15,3% του συνόλου και στο 8,3% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 12,6% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN; Τα νούμερα για το «Real View» περιορίστηκαν στο 1,9% του συνόλου και στο 2,7% του δυναμικού κοινού.

