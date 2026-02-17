Τηλεθέαση: Μάχη στη βραδινή ζώνη – «Τσιμπάει» νούμερα το Survivor», τι έκαναν MasterChef και σειρές

Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών ρίχνονται στη μάχη για την τηλεθέαση, στη βραδινή ζώνη, και τα νούμερα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Δευτέρας, ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA κατέγραψε 18% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό. Το «MasterChef» ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής στους τηλεθεατές 18-54, συγκεντρώνοντας 14,7%. Στο σύνολο, ο διαγωνισμός μαγειρικής του STAR έκανε 10,5%. Το «Survivor» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 11,2% του συνόλου και στο 11,6% του δυναμικού κοινού, ανεβάζοντας στροφές.

Στο μέτωπο της μυθοπλασίας, το «Porto Leone» στον ALPHA, που πήρε lead in από τον «Άγιο Έρωτα» κράτησε παρέα στο 14,2% του συνόλου και στο 12,4% του δυναμικού κοινού. Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 15,1% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

«Η Γη της ελιάς», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 15,3% του συνόλου και στο 8,3% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 12,6% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN; Τα νούμερα για το «Real View» περιορίστηκαν στο 1,9% του συνόλου και στο 2,7% του δυναμικού κοινού.

Διαβάστε επίσης