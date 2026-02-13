Τηλεθέαση: Με το «Σόι σου» ο ALPHA δεν έχασε ποτέ!

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen για το βράδυ της Πέμπτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Συνεχίζει να σαρώνει στους πίνακες της Nielsen το «Σόι σου» στον ALPHA, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες σειρές που ξεπερνούν το φράγμα του 20% στη βραδινή ζώνη. Η οικογενειακή κωμωδία έφερε υψηλά νούμερα στο κανάλι ξανά, το βράδυ της Πέμπτης, σημειώνοντας 21,8% στο σύνολο και 23,5% στο δυναμικό κοινό.

Τη σκυτάλη, χθες, πήρε η νέα κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που επίσης σημειώνει υψηλά νούμερα κρατώντας παρέα στο 17,1% του συνόλου και στο 17,6% του δυναμικού κοινού.

Η σειρά εποχής, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 14,3% του συνόλου και στο 15,2% των τηλεθεατών 18-54. Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» είναι ένα από τα προγράμματα που κερδίζουν φέτος τη μάχη των εντυπώσεων. Χθες, κατέγραψε 14,5% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 18% στο σύνολο αλλά μόλις 7,4% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αθώοι», που πήραν lead in, βρέθηκαν στο 13,6% και στο 6,6% αντίστοιχα. Στο OPEN, το «Real View» περιορίστηκε στο 2,5% και στο 1,6% ενώ στον ΑΝΤ1 το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 10,5% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
