Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

Σε super… μονοπάτια οδηγείται η Κατερίνα Καινούργιου, τη φετινή σεζόν, με την πρωτιά να θεωρείται συνώνυμο του ονόματός της.

Για μία ακόμα ημέρα, χθες Τρίτη, η εκπομπή «Super Katerina» του ALPHA βρέθηκε στην κορυφή σημειώνοντας 16,3% στο δυναμικό κοινό. Στο σύνολο κατέγραψε 13,2% και έχασε την πρώτη θέση από τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ. Η ενημερωτική εκπομπή, για δύο ώρες, κράτησε παρέα στο 14,7% το συνόλου και στο 11,5% των τηλεθεατών 18-54.

Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno», στο MEGA, κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό. Εξαιρετικά ανεβασμένο είναι και το ενημερωτικό μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», που σημείωσε 11,5% και 9,7% αντίστοιχα. Για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τα μηχανάκια έδειξαν 10,3% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό.



Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» έκανε 6,4% και 6,3% ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» 9,4% σε σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.

