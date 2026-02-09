Τηλεθέαση: Ψάχνουν με τα κιάλια τα διψήφια νούμερα σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

Οι υψηλές θερμοκρασίες της Κυριακής, δυστυχώς έφεραν σύννεφα στα κανάλια αφού στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη πρωταγωνίστησαν τα μονοψήφια νούμερα.

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη, ο Νίκος Μάνεσης με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 20,2% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό κάνοντας τη διαφορά. Το infotainment μαγκαζίνο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, έκανε 12% στο σύνολο και 12,5% στους τηλεθεατές 18-54 μένοντας με το κεφάλι ψηλά στον ανταγωνισμό.

Η Κατερίνα Καραβάτου, στον ΑΝΤ1, με το «Σαββατοκύριακο Παρέα», κράτησε συντροφιά στο 7,2% του συνόλου και στο 7,5% του δυναμικού κοινού. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 11,5% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN, έκανε 3,5% στο σύνολο και 3% στους τηλεθεατές 18-54.

Το μεσημέρι, η κατάσταση δεν άλλαξε ιδιαίτερα! Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA, με τη Ναταλία Γερμανού, κατέγραψε 13,5% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις τώρα», σημείωσε 10,2% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ έκανε 5% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό.

