Τηλεθέαση: MasterChef και σειρές σε μία ακόμη μάχη… με δύο νικητές

Οι «μάχες» για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση δεν έχουν τέλος, στη βραδινή ζώνη, και πλέον η κατάσταση αρχίζει να ξεκαθαρίζει.

Το «MasterChef», που βγαίνει στον αέρα του STAR για περισσότερες από τρεις ώρες, έχει «κλειδώσει» την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, ο διαγωνισμός μαγειρικής κατέγραψε 11,6% στο σύνολο και 15,8% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο της μυθοπλασίας, η σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας» σημείωσε 17,4% στο σύνολο και 15,5% στους τηλεθεατές 18-54. Αν και τα νούμερα είναι πιο χαμηλά από εκείνα του πρώτου μισού της χρονιάς, το σίριαλ συνεχίζει να κερδίζει το σύνολο των τηλεθεατών.

Το «Πόρτο Λεόνε», που ακολούθησε στον ALPHA, κράτησε παρέα στο 13,1% του συνόλου και στο 9,5% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» έκανε 13,1% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό ενώ «Η Γη της ελιάς» -που πήρε lead in- έκανε 16% στο σύνολο και 9,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» άγγιξε το 15,1% του συνόλου και το 11,1% του δυναμικού κοινού. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», στον σταθμό του Αμαρουσίου, κατέγραψαν 10,4% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «Real View» τερμάτισε με 2,1% και 2,5% αντίστοιχα. Αντίστοιχα, το «Survivor» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 10,8% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης