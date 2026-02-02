Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 «Σαββατοκύριακο παρέα» έκανε πρεμιέρα.

Μετά την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη από τη ζώνη, η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τα ηνία και τα νούμερα τηλεθέασης «μίλησαν». Χαρακτηριστικά, το Σάββατο, το μαγκαζίνο έκανε 8,3% στο σύνολο και 9,7% στο δυναμικό κοινό. Χθες Κυριακή, το νέο εγχείρημα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 7,4% και στο 7,1% αντίστοιχα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής, για μία ακόμη ημέρα, ήταν χθες ο Νίκος Μάνεσης. Η εκπομπή του στον ALPHA «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 22,5% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό. Η Σίσσυ Χρηστίδου, στο MEGA, με το «Χαμογέλα και πάλι», κράτησε παρέα στο 10,7% του συνόλου και στο 11,5% των τηλεθεατών 18-54.

Στο OPEN, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έκαναν στο σύνολο 4% ενώ στο δυναμικό κοινό επίσης 4%. Η ενημερωτική εκπομπή «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 11,8% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό.

